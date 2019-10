MDG ber regjeringen hente syk fireåring hjem fra Syria

Miljøpartiet De Grønne vil ha en hasteavstemning i Stortinget for å hente hjem en norsk IS-kvinne og hennes syke 4-åring.

Nå nettopp







MDGs talsperson Une Bastholm fremmet forslaget under trontaledebatten i Stortinget nå. * Følg debatten live i videovinduet!

– Jeg har fremmet et forslag om at regjeringen sørger for å raskest mulig hente fireåringen til Norge. Gutten fyller fem år snart og veier mindre enn min datter på ett år og ni måneder, sier Bastholm i Stortinget.

Fireåringen er i al-Hol leiren i Syria.

VG har denne uken vært på innsiden av al-Hol-leiren Les saken om desperasjon, sinne og amputerte ben

I vår gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut i VG og sa at Norge bør hente hjem barna til norske IS-kvinner. Statsminister Erna Solberg har på sin side sagt at kun foreldreløse barn skulle hentes hjem.

Hør IS-kvinnens bønn til norske politikere:

Publisert: 03.10.19 kl. 12:51







Mer om