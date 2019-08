SKYTER MOT ALLIERTE: Separatister i Sør-Jemen samlet seg utenfor presidentpalasset i Aden den 9. august. Den Saudi-ledede koalisjonen ligger nå i konflikt med hverandre. Foto: AP

Dramatisk utvikling i Jemen: Fredsforhandler sier Saudi-koalisjonen har kollapset

BEIRUT (VG) I et intervju med VG sier en av de sentrale jemenittiske fredsforhandlerne at koalisjonen som i fire år har angrepet Jemen har smuldret opp. Han mener også at krigen, slik vi kjenner den, snart er over. Lidelsene vil likevel fortsette.

Fredsforhandleren Hakim Almasmaris ord er dramatiske, men svært tydelige.

– Det som nå skjer i Jemen er at Saudi-koalisjonen faller sammen, og at partene som før var allierte nå retter våpnene mot hverandre, sier han til VG på telefon fra Jemens hovedstad Sanaa torsdag ettermiddag.

Almasmari legger til:

– Jeg tror krigen, slik vi kjenner den, vil være over innen to måneder.

Den brutale og kompliserte fire år lange krigen i Jemen ser nå ut til å være inne i en avgjørende fase. Ikke fordi en av sidene har vunnet militært, heller ikke fordi det er fremforhandlet en fredsavtale. Årsaken er en dramatisk utvikling sør i Jemen:

Dødelige kamper mellom allierte

I 2014 tok Houthi-opprørerne i Jemen over landets hovedstad Sanaa. Landets internasjonalt anerkjente regjering flyktet til byen Aden i sørlige Jemen.

Våren 2015 samlet Saudi-Arabias fremadstormende kronprins Mohammed bin Salman sammen en koalisjon av allierte arabiske stater og gikk til krig mot Houthi-opprørerne, for å drive dem tilbake og gjeninnsette Jemens president Abdrabbuh Mansur Hadi i Sanaa.

De forente arabiske emirater, som Norge har solgt våpen og ammunisjon til i en årrekke, har vært Saudi-Arabias viktigste alliansepartner i krigen.

I de fire årene som har fulgt siden 2015, har krigen bare blitt mer og mer fastlåst. Koalisjonen har utført om lag 20.000 luftangrep mot militære mål, mot markeder, sykehus og skoler. De er anklaget for utallige krigsforbrytelser. Så mange som 80.000 mennesker skal være drept.

STERKE: Separatistene, som viser sin kontroll i Aden, er støttet av De forente arabiske emirater, og sier de ønsker en egen stat for Sør-Jemen. Foto: AP

Mens houthiene har beholdt og forsvart områdene i nord, blant annet hovedstaden Sanaa, har koalisjonen holdt områder i sør, med havnebyen Aden som hovedbase.

Men for to uker tok en fraksjon av koalisjonen, som ønsker løsrivelse for Sør-Jemen, over makten i Aden og drev Jemens regjeringsstyrker vekk. Separatistene har særlig vært støttet av Emiratene. Over 40 mennesker er drept i kampene mellom de tidligere allierte.

Mens Emiratene beskylder Jemens regjeringen for bånd til Det muslimske brorskapet, anklager Saudi-Arabia separatistene for å splitte alliansen mot houthiene.

Separatistenes mål er at Sør-Jemen igjen skal bli et uavhengig land, slik det var fra 1967 til 1990.

Dette har fått FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, til si at han «frykter at landet rakner, dersom det ikke straks blir forhandlet fram en fredsavtale».

FORHANDLER: Hakim Almasmari, til høyre, fotografert under Stockholm-samtalene sammen med medforhandler Mohammed Abulahoum fra FN Foto: Privat

Vil bli et land styrt av krigsherrer

Hakim Almasmari var en av de tre forhandlerne i den FN-drevne fredsprosessen, da partene i krigen møttes til forhandlinger i Stockholm i desember. Mens de to andre forhandlerne var fra FN, er Almasmari en uavhengig representant fra Jemen. Han nyter tillit hos begge de stridene sidene av den fastlåste konflikten.

Han er nå aktiv i direkte forhandlinger mellom partene i Jemen.

– Det som nå skjer er en veldig trist slutt for koalisjonen og Jemens regjering. Kampene dem imellom har gjort at de selv smulder opp mens Houthi-opprørerne blir sterkere. Dette vil gjøre Jemen i enda større grad til et land styrt av krigsherrer, sier han til VG.

Han sier at de allierte, som hadde som mål å drive ut houthiene nå har skapt større problemer og komplikasjoner enn da de gikk til krig, og han tror Saudi-Arabia vil trekke seg tilbake i større grad.

– Det er for sent å redde dette. De vil ikke klare å samle seg mot houthiene igjen, sier han.

KATASTROFE: Situasjonen i Jemen blir beskrevet som verdens verste humanitære katastrofe. Her for et underernært barn hjelp på et sykehus i havnebyen Hodeida u juni. Foto: AFP

Almasmari sier at den siste tids kamphandlinger i sørlige Jemen beviser president Hadis fiasko.

– Han dro i gang krigen for å ta tilbake hovedstaden Sanaa, men nå har han også mistet byen han flyktet til, Aden.

Hadi og Jemens andre regjeringsmedlemmer driver nå sin administrasjon fra ulike hoteller i Saudi-Arabias hovedstad Riyad.

FAKTA: Krigen i Jemen * Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan. Franske spesialstyrker er også til stede. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser. * Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere konkluderte i 2017 med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran. * Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at mellom 70.000 og 80.000 mennesker er drept i krigen. * Ifølge Yemen Data Project er det gjennomført 19.511 flyangrep, der minst 8.338 sivile er drept, 1.283 av dem barn. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, 10 millioner trues av akutt sult. NTB Vis mer

Fredsforhandleren mener at koalisjonen vil være helt oppløst innen året er over. Samtidig sier han at det i oktober vil være politiske samtaler mellom Houthiene og partene i sør.

– Jeg kan også nå bekrefte at Saudi-Arabia og Houthi-militsen vil starte direkte samtaler innen en uke.

Professor: Hverken EU eller Norge har vist interesse

Norges fremste Jemen-kjenner og professor i internasjonale forhold, Stig Jarle Hansen, sier seg enig med Almasmari, særlig på et sentralt punkt:

– Jeg tror den Saudi-ledede koalisjonen er ferdig. De har hanglet ganske lenge, og vi har sett klare tegn på dyp splittelse i lang tid, sier han.

Han forklarer at Emiratene, som lenge har vært tungt til stede med styrker på bakken i sørlige Jemen, har valgt en linje, mens Saudi-Arabia har hatt en annen linje. Separatistene i «Southern Transitional Council (STC)» og militsen «Sikkerhetsbeltet» er trent av Emiratene, men Emiratene nektet onsdag denne uken for å støtte dem. Tidligere i år trakk Emiratene, i hvert fall offentlig, ut av sørlige Jemen.

– Jeg er skuffet over mange europeiske land som ikke har ønsket å fokusere på den alvorlige utviklingen mellom partene i sør. Hverken EU eller Norge har vist noe interesse for fredsforhandlinger eller hatt sett problemene som vil komme. Dette fører bare til en enda større kaos i krigen.

USIKKER FREMTID: En ung tilhenger av Houthi-militsen fotografert i Sanaa i august. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Hansen tror ikke oppsmuldringen av koalisjonen vil gjøre livet for jemenitter noe bedre i årene som kommer. Han tror resultatet vil være en sterkt føderalisert stat.

– Jeg tror ikke krigen vil ta slutt, den blir bare enda mer oppstykket og komplisert. Lidelsene vil fortsette, den jemenittiske tragedien vil fortsette.

Hansen mener utviklingen beviser at FN og verdenssamfunnet ikke har klart å håndtere Jemen-krigen slik de burde. Han frykter også at militsene Saudi-Arabia og Emiratene har støttet på bakken nå vil være langt sterkere.

– Jeg frykter de har skapt et spøkelse de ikke lenger kan kontrollere, sier han.

For Jemens sivilbefolkning ser alt derfor fortsatt mørkt ut.

Uten noen synlig utgang på krigen vil fortsette å være fanget mellom krigsherrer besatt av sin egen makt og fortjeneste.

Publisert: 26.08.19 kl. 12:15

