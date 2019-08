Trump avlyser Danmark-besøk etter Grønland-kommentar

Om to uker skulle Donald Trump etter planen møte Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Nå utsetter presidenten på ubestemt tid.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har vært klar på at Grønland ikke er til salgs til tross for USA og Donald Trumps interesse. Det gjør at Trump nå dropper det planlagte Danmark-besøket i september.

Trump skulle etter planen besøke Danmark 2. og 3. september, etter et besøk til Polen. Presidenten ble invitert av dronning Margrethe. Nå er besøket avlyst.

Det bekrefter Trump selv på Twitter.

– Danmark er et veldig spesielt land med utrolige mennesker, men på grunnlag av statsminister Mette Frederiksens kommentar om at hun ikke er interessert i å diskutere salg av Grønland, utsetter jeg møtet vi har planlagt om to uker til en annen gang, skriver han.

Før helgen meldte Wall Street Journal at Trump flere ganger skal ha snakket om å kjøpe Grønland fra Danmark.

– Vi beskytter Danmark

Denne uken kom bekreftelsen fra presidenten.

– De taper nesten 700 millioner dollar i året ved å bære dette ansvaret. Så de eier Grønland med stort tap. Det ville vært fint for USA, strategisk sett. Vi er en viktig alliert med Danmark, vi beskytter Danmark, sa Trump natt til mandag.

Allerede da hintet han om at det kanskje ikke ble noe Danmark-besøk:

– Da stopper vi kanskje i Danmark. Ikke på grunn av dette i det hele tatt, men vi ser på det. Men det er ikke på toppen av listen vår.

Mette Frederiksen sa etterpå at hun forventet at Trump kom til Danmark som planlagt:

– Vi legger til grunn at den amerikanske presidenten kommer på besøk, og vi er full gang med forberedelsene, sa hun til Danmarks Radio og la til:

– Jeg ser veldig fram til besøket. USA er vår viktigste sikkerhetspolitiske allierte.

– Ikke til salgs

I Danmark falt ikke Grønland-interessen i god jord, som kalte det hele «fullstendig vanvittig». Statsminister Mette Frederiksen var også klar i sin tale.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sa hun til den grønlandske avisen Sermitslaq på sitt første besøk på øya tidligere denne uken, før hun fortsatte:

– Det er mange viktige ting å snakke med grønlandske politikere om, men et eventuelt kjøpstilbud fra USA er ikke en av dem.

Publisert: 21.08.19 kl. 02:33 Oppdatert: 21.08.19 kl. 03:08

