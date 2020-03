BER OM HJELP: Lege Jessica Hull og helsarbeider Miguel Ruiz forteller til VG at de er bekymret for mangelen på smittevernutstyr som ansiktsmasker. Foto: Privat

Helsearbeidere i USA fortviler: Får kriseråd om å bruke skjerf som ansiktsmasker

Over hele USA kommer advarsler om mangel på smittevernutstyr. Bekymrede helsearbeidere forteller til VG at de må bruke engangsmasker flere ganger – og at de blir skremt av myndighetenes råd.

Oppdatert nå nettopp

Etter langvarige problemer med testing begynner omfanget av coronakrisen for alvor å gå opp for USA. Fra mandag til torsdag denne uken ble antallet påviste smittetilfeller nesten tredoblet – fra 4663 til 13789, ifølge Worldometers.

Økningen har ført til en stor etterspørsel av utstyr som skal hindre helsearbeidere i å bli smittet.

I hardt rammede New York har borgermester Bill de Blasio bedt om blant annet fire millioner ansiktsmasker og 45 millioner frakker. Dagens beholdning vil vare i kun noen få uker, advarer han, ifølge New York Times.

Behovet ført til at etaten for smittekontroll, CDC, allerede i forrige uke firte på kravene til ansiktsmasker. I de fleste tilfeller kan kirurgiske munnbind brukes i det stedet for åndedrettsvern – masker som skal beskytte mot luftbåren smitte.

BESKYTTET: Helsearbeidere forbereder seg på å ta imot pasienter som vil teste seg for coronaviruset i Jericho, New York onsdag. Foto: GETTY IMAGES

Denne uken oppdaterte etaten retningslinjene på nytt. Ansiktsmasker kan nå brukes flere ganger og utover produsentens holdbarhetsdato. Dersom man går tom, viser etaten til flere muligheter, blant annet:

* At helsepersonell i risikogrupper, som gravide og eldre, ikke behandler smittede pasienter.

* At behandlingen av smittede overlates til ansatte som selv har vært smittet, selv om det ikke er bekreftet at de vil være immune.

* At det som en siste mulighet tas i bruk hjemmelagede ansiktsmasker som bandana, et firkantet tørkle, og skjerf. CDC påpeker imidlertid at dette ikke regnes som tilstrekkelig smittevernutstyr.

ITALIA: Helsearbeidere tar hånd om smittede pasienter på en intensivavdeling i Lombardia. Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

– Tsunami i ferd med å slå inn

VG har vært i kontakt med tre helsearbeidere. De er bekymret over situasjonen.

– Det er skremmende, sier en lege i New Jersey om retningslinjene fra CDC.

VG kjenner hans identitet, men han vil være anonym fordi arbeidsgiveren ikke tillater ham å snakke med media.

– Vi begynner allerede å bli fri for materiell. Ingen som jobber i feltet har en illusjon om en bandana vil hjelpe.

Denne uken intuberte han to pasienter som var smittet med coronaviruset – foreløpig i fullt smittevernutstyr med maske, frakk, visir og hansker. Han mener USA er dårlig forberedt på krisen.

– Nå er det overalt, og tsunamien er i ferd med å slå inn, skriver han i en melding til VG på Twitter.

I St. Paul i Minnesota vurderer et helsesenter å stenge på grunn av mangelen på smittevernutstyr, skriver lokale medier. Et helsekonsern i Georgia opplyser til ABC News at de i løpet av syv dager brukte smittevernutstyr som var beregnet for seks måneder.

I sosiale medier ber en rekke helsearbeidere om hjelp.

Også i Norge har leger advart om mangel på smittevernutstyr. Norsk Sykepleierforbund frykter intensivavdelingene på sykehusene vil gå tomme for åndedrettsvern. Torsdag ble over 100.000 åndedrettsmasker flydd inn.

FHIs råd ved mangel på beskyttelsesutstyr ligner foreløpig lite på rådene i USA.

les også Coronaviruset: 11 personer under 50 år i intensivbehandling

– Ille

I Texas gir Miguel Ruiz gir lindrende hjelp til døende pasienter, og sparer på de to-tre maskene han har igjen.

– Det er ille. Masker som vi burde kaste etter én gangs bruk, må vi gjenbruke. Jeg må kjøre fra pasient til pasient. Hvis det er varmt, eller hvis jeg søler på masken, har jeg ikke råd til å kaste den, skriver Ruiz til VG.

les også Italiensk corona-studie: 352 av 355 døde hadde underliggende sykdom

Han sier arbeidsgiveren gjør så godt den kan, men at det vil ta minst to uker før han får nytt utstyr.

– Har du vært i kontakt med personer som har vært smittet?

– Ikke bekreftet, siden testing – om noe – kun tilbys til folk som viser veldig tydelige symptomer. Som du vet kan mange være uten symptomer og fortsatt ha viruset.

– Høres ikke bra ut

Professor emeritus i hygiene og smittevern, Bjørg Margit Andersen, advarer mot gjenbruk av masker.

– Det høres ikke bra ut. Absolutt ikke.

Hun sier det ble gjort under Sars-epidemien i Canada.

– Flere av helsepersonellet ble syke og døde. Det er så lett å bli smittet. Det er engangsutstyr, og skal kastes etter bruk.

– En parodi

Jessica Hill, som jobber på en akuttklinikk i San Diego i California, er kritisk til at CDC har lettet på retningslinjene.

– Vi skulle i det minste hatt N95-masker (åndedrettsvern). Og vi burde i alle fall ikke gjenbruke alt. Det er en parodi at amerikanske leger er så ubeskyttet sammenlignet med andre land, skriver Hill til VG via Twitter.

BEKYMRET: Dr. Jessica Hill på kontoret sitt i San Diego. Foto: Privat

Hun bruker maske og briller kun når pasienten har luftveissymptomer.

– Jeg bruker den samme masken mesteparten av dagen, selv om de bare skal brukes én gang. Alt jeg kan gjøre når jeg møter en pasient med feber og hoste, er å håpe at det er nok.

Guvernøren i California har vist til at 25 millioner står i fare for å bli smittet dersom ikke folk i størst mulig grad holder seg hjemme.

Hill sier at mange trosser råd og oppsøker hjelp selv ved mindre influensalignende symptomer. Andre blir ifølge legen sendt av arbeidsgiver for å «bli klarert» for jobb. Siden svært få blir testet, vet ikke legene hvor mange ganger de har blitt eksponert for viruset.

– Vi er alle veldig bekymret for at vi skal bli syke og ikke være i stand til å jobbe. Og så er det faren for å bringe det hjem til familiene våre.

– Vi fortsetter å jobbe – dette er noe vi var klar over da vi bestemte oss for å bli leger. Men det går ut over psyken.

– Ikke fraktmenn

Ifølge Washington Post anslår eksperter at USA trenger 3,5 milliarder åndedrettsvern i året for å bekjempe en alvorlig influensapandemi. USA har i dag 12 millioner åndedrettsvern og 30 millioner kirurgiske munnbind.

Føderale myndigheter har sagt at de vil kjøpe inn 500 millioner åndedrettsvern i løpet av halvannet år.

På en pressekonferanse torsdag sa president Donald Trump at administrasjonen gjør det den kan, samtidig som han sa at det er opp til guvernørene å skaffe nok utstyr, skriver Politico.

– Det er ikke meningen at føderale myndigheter skal kjøpe store menger ting og deretter frakte det. Dere vet, vi er ikke en fraktansvarlig.

Publisert: 20.03.20 kl. 23:29 Oppdatert: 20.03.20 kl. 23:57

Fra andre aviser