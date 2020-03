NEDTUR: Supertirsdag ble en stor nedtur for Elizabeth Warren. Foto: Patrick Semansky / AP

Elizabeth Warren tapte i hjemstaten: – Fryktelig dårlig

Elizabeth Warren måtte tåle slag etter slag supertirsdag. Hardest var nederlaget i hjemstaten Massachusetts.

Nå nettopp

Tirsdag ble sett på som den viktigste dagen i Demokratenes nominasjonsvalg. Hele 14 delstater skulle velge sin presidentkandidat.

Mens Joe Biden kunne juble for seier i delstat etter delstat, og Bernie Sanders vant i den viktige delstaten California med flest delegater, måtte Elizabeth Warren takle det ene nederlaget etter det andre.

Følg resultatene i VGs valgstudio.

Hjemme i Massachusetts, der hun er senator, ble hun knust av både Biden, som vant, og Sanders.

– Hun har gjort det fryktelig dårlig, tredjeplass i sin egen hjemstat, noe som er jevngodt med ferdig. Det tror jeg også hun er, men det spørs om hun like forbannet kommer til å fortsette, sier USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til VG.

Se sending om valgthrilleren her:

Sigrid Rege Gårdsvoll fra amerikanskpolitikk.no er heller ikke i tvil om at natten var et stort nederlag for Warren.

– Samtidig så har hennes kampanjeorganisasjon de siste dagene forsøkt å spille ned forventningene til i dag. De sier at de kanskje ikke ser for seg at de kommer til å vinne noen delstater fremover, men at de satser på å plukke opp delstater på distriktsnivå. De satser på å komme over sperregrensen, å plukke delegater og jobbe fremover mot et åpent landsmøte, sier hun til VG.

Nattens taper

– Nattens største taper er utvilsomt Elizabeth Warren, som ikke vant en eneste stat, og som klarte å komme på tredjeplass i sin egen hjemstat Massachusetts. Det er et såpass klart signal fra velgerne at det er rart om hun ikke kjenner sin besøkelsestid, og kaster inn håndkleet, skriver vår kommentator Anders Giæver.

Også president Donald Trump tror valgkampen er over for Warren nå:

– Hun kom ikke engang i nærheten av å vinne i sin egen hjemstat. Vel, nå kan hun bare sitte ned med sin ektemann å ta seg en kald øl, skriver Trump på Twitter.

Likevel har Warren ikke gitt noen signaler på at hun har tenkt til å gi opp.

– Du får ikke noe du ikke kjemper for. Jeg står i denne kampen, sa Warren til sine supportere i Detroit natt til onsdag ifølge The Guardian.

– 700 millioner dollar i vasken

For tidligere borgermester i New York Michael Bloomberg gikk heller ikke supertirsdagen som ventet. Han droppet primærvalgene og satset alt på å gjøre det bra denne dagen.

Den tidligere New York-borgermesteren har foreløpig kun sikret seg seieren på amerikansk Samoa, hvor 6 delegater deles ut.

Fra valgvaken sin i Florida sier Bloomberg at kampanjen hans har klart noe ingen trodde var mulig.

– I løpet av tre måneder gikk vi fra én prosent til å være en kandidat i Demokratens nominasjon, sier han ifølge NBC News.

TAPTE: Supertirsdag gikk ikke slik Michael Bloomberg hadde sett for seg. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA / REUTERS

Men president Donald Trump var ikke sen med å kommentere de svake resultatene:

– Kvelden største taper, soleklart, er Mini Mike Bloomberg. Han «politiske» rådgivere tok ham med på en tur. 700 millioner dollar i vasken, og han fikk ikke noe annet enn kallenavnet Mini Mike og et totalt ødelagt rykte. Bra jobbet, Mike, skriver han på Twitter.

USA-ekspert Melby tror det er over for Bloomberg nå.

– Han har gjort det såpass dårlig at han sannsynligvis vil droppe ut i løpet av dagen, sier han.

Publisert: 04.03.20 kl. 07:49

Fra andre aviser