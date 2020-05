HAR OVERSIKT: Robert Rhodes får en telefon fra en person som vil slå seg ned i hjemløsleiren utenfor Austin. Ved siden av ham ligger hunden Buster Brown. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tidligere brannmann Robert Rhodes (55): – De ser på oss som dyr

AUSTIN, TEXAS (VG) Etter å ha levd mange år i skogen har Robert Rhodes slått rot på en gammel anleggsplass. Han har fått en ny drøm: Å opprette en organisasjon for – og av – hjemløse.

Sammen med rundt 150 andre bor han i en teltleir like ved en motorvei sørøst i Austin. Hjemmet hans er en liten, gammel garasje med tak av bølgeblikk. Inne har han slått opp et telt som er stort nok til å romme en luftmadrass.

Hunden Buster Brown ligger ved foten av eierens campingstol.

– Er du kald?, spør Rhodes, og brer et rustrødt teppe over ham.

Leiren blir drevet av det offentlige og er Texas’ siste forsøk på å håndtere hjemløskrisen i USA: Over en halv million mennesker er uten bolig. Her i Austin, delstatens hovedstad, gjelder det hver dag 2225 personer.

Fakta om hjemløskrisen i USA Over en halv million er uten hjem i USA.

Rundt 65 prosent holder til ved tilfluktssteder for hjemløse. 35 prosent, i underkant av 200.000, bor ute på gaten, i skogen eller i biler.

Nær halvparten av alle hjemløse oppholder seg i California.

En av hovedårsakene til hjemløshet er høye boligpriser. Dersom boligpriser reguleres vil andelen hjemløse kunne reduserer med 54 prosent i San Francisco.

Kilde: Rapporten «The State of Homelessness in USA » (sep. 2019) utarbeidet av The Council of Economic Advisors, presidentens økonomiske rådgivere. Vis mer

Beboerne får tre gratis måltider hver dag. En politibil står parkert midt i leiren og holder vakt døgnet rundt. Ideelle organisasjoner donerer klær og sørger for gratis hårklipp.

VENTER PÅ EIEREN: En hund står i bånd utenfor ett av teltene i leiren.

Tiltaket skal være midlertidig, men Robert Rhodes har andre planer. Han vil opprette en organisasjon, «Hands of Hope», som skal drives av de hjemløse. Søknaden er signert direktør Robert Rhodes.

– Jeg gjør noe jeg føler må gjøres. Ingen andre gjør det. Folk sier «å ja, vi hjelper de hjemløse», men så sitter de på hendene sine og tjener penger. Jeg er ikke slik.

Målet er å samle inn penger og leie tomten, som er en tidligere anleggsplass. Myndighetene har tidligere sagt at prisen er én dollar i måneden. Rhodes mener noe må skje fordi politikerne ikke tar dem på alvor.

– De er på oss som dyr. Jeg og de andre her liker det ikke. Vi er alle mennesker.

På en tavle inne i garasjen henger en rekke gule post-it lapper. Planene er mange: Skaffe hageredskap og frø for å plante. Samle inn penger. Starte en podkast.

AMBISJONER: Robert Rhodes viser frem gule lapper med planer for leiren. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette er ganske ambisiøse mål. Er det realistisk å få til?

– Å ja. Jeg har vært gjennom verre. Dette er lett for meg. Jeg er 55 år. Jeg har vært hjemløs i til sammen 20 år. Jeg har sett mye og lært mye. Jeg gjør dette for å hjelpe folk som nettopp er blitt hjemløse eller som trenger hjelp.

En hjemmeside for leiren, som han og de andre beboerne har kalt Camp R.A.T.T, er allerede opprettet. På en Facebook-side med samme navn legger han og flere andre ut informasjon, skisser og klipp fra intervjuer med lokale medier.

Mens VG er på besøk, får Rhodes en telefon fra noen som trenger et sted å være.

– Ta med tingene dine, og et telt. Vi finner en plass, sier han, og forklarer veien.

TRAVEL: Bak denne døren ligger hjemmet til Robert Rhodes. Han har naboer på begge sider. – Vi forsøker å komme overens alle sammen, sier han. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kritiserer Trumps trygdekutt

Rhodes hadde telt i skogen, men kom hit da leiren åpnet i november. Den tidligere brannkonstabelen har levd fra hånd til munn etter at han ble ufør. Den eneste støtten han mottar er matkuponger.

– Regjeringen nå er ikke så bra. President Trump forsøker å kutte ned på trygden. Han mener det er folk som ikke trenger det, noe som er vel og bra. Men de fleste som søker, 85–95 prosent, er folk som trenger det. Men presidenten ser ikke det. Han forsøker å gjøre det hardere for alle andre å få trygd.

Fakta om Trumps velferdskutt Trump lovet å skrote Obamas helsereform. Han har også lovet å lansere en plan om helsehjelp, men han har ennå ikke gjort det.

I budsjettforslaget for 2021 kutter han en billion dollar i bevilgninger til Affordable Care Act (også kjent som Obamacare) og Medicaid, det offentlige helseprogrammet i USA.

Administrasjonen vil kutte velferdstiltak for fattige, mens stønader til eldre skal skjermes.

Forslaget til statsbudsjett er på til sammen 4.800 milliarder dollar – en sum som tilsvarer 45.000 milliarder kroner. Det må godkjennes av Kongressen.

Et tidligere mål om å få bukt med underskuddet i løpet av ti år er droppet i Trumps forslag. Samtidig ønsker han å videreføre store skattekutt som ble innført i 2017, og som mange rike amerikanere tjener på. Vis mer

Guvernøren i Texas, republikaneren Greg Abbott, opprettet leiren etter en langvarig krangel med byrådet i Austin. Etter flere voldsepisoder anklaget Abbott byen for å sette liv i fare ved å la hjemløse oppholde seg i sentrum.

MORGENSTELL: Ralp Hurtado (48) benytter et gratis strømuttak til å barbere seg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Borgermesteren har reagert på at Abott likestiller hjemløse med kriminelle, skriver lokale KVUE. Men en kvinnelig beboer VG snakker med er lettet over at de har et sted å være.

– Vi må ikke lenger skjule at vi er hjemløse. Det er en aksept for hva vi er. Du trenger ikke bekymre deg for at politiet skal jage deg bort, sier kvinnen, som ikke vil oppgi navnet sitt.

– I limbo

I leiren er det en egen ladestasjon for mobil og uttak for strøm. Noen få har teltene sine inne i garasjene. Resten har satt dem opp på asfalten eller på paller.

For Sherley Pattern har hatt en tøff natt. Hun henger tepper til tørk og kaster søkkvåte sko ut fra teltet.

– Det ble oversvømt her. Det et rot, sukker hun.

RYDDER OPP: Sherley Pattern koster ut vann som har samlet seg i teltet i løpet av natten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etter en skilsmisse i Florida returnerte hun til hjembyen for noen måneder siden. Mens kjæresten forsøker å finne jobb, venter hun på svar på om hun får innvilget sosialhjelp.

– Jeg er i limbo, sier Pattern, som håper å være ute av leiren om en måned.

– Hvordan er en vanlig dag her?

– Travel. Det er mye som skjer. Jeg holder meg for meg selv. Jeg prøver å bygge et gjerde som går rundt teltet. Vi har hatt et par tyverier, de tok fiskestangen til kjæresten min. De følger med hele tiden. Og du kan ikke bli arrestert for å ferdes på andres eiendom, politiet ser på det som et normalt nabolag.

Fra orkanofre til hjemløse

I en campingvogn sitter en representant for Texas’ nødetat, som fikk det uvanlige oppdraget med å drive leiren.

– Det er første gang vi har gjort noe som dette. Vanligvis jobber jeg med orkanofre, sier Summer Ray.

OFFENTLIG REPRESENTANT: Summer Ray fra Texas’ nødetat sørger for at alle får mat tre ganger om dagen. De er til stede tolv timer om dagen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Siden november har hun sette leiren vokse fra dag til dag. Nå er den nesten full.

– Mange føler seg trygge, så de har blitt her.

Danny og Maggie Silver har vært periodevis hjemløse siden de ble kastet ut av husvognen sin for to år siden. Nye leiligheter skulle bygges. Nå har de tingene sine i en pickup.

– Vi har mistet alt, sier Maggie Silver.

HJEM PÅ HJUL: Danny og Maggie Silver bor i en pickup som står parkert midt i leiren. Foto: Thomas Nilsson / VG

En beboer som kaller seg Sara Black, savner informasjon fra myndighetene om leirens fremtid. Hun sier ikke alle fikk stemme da det ble holdt et møte om opprettelsen av Camp R.A.T.T.

Store mål

Rhodes hevder han har støtte fra de fleste.

– Noen synes jeg er full av dritt. Men jeg overser det. De får tenke hva de vil, jeg vet hva jeg jobber med.

Han har allerede begynt å legge flere drømmer for fremtiden. I 2020 vil han stille til valg som borgermester i Austin.

– Ting gikk ikke så bra. Jeg flyttet hit, og nå ... se hvor jeg er. Jeg er kjendis, og jeg forsøker ikke engang å bli kjendis. Jeg forsøker å åpne folks øyne. Vi er mennesker, vi også.

