NATO-allierte vil kaste Tyrkia ut av F-35 programmet

BRUSSEL (VG) Norge er helt enig med USA: NATO-landet Tyrkia kan ikke delta i samarbeidet om de nye F-35 kampflyene dersom landet gjør alvor av å kjøpe luftvernmissiler fra Russland.

Den tyrkiske anskaffelsen av S-400 luftvernmissiler fra Russland har gjort amerikanerne så rasende at de nå vil kaste Tyrkia ut av F-35 samarbeidet fra 31. juli, med mindre Tyrkia i siste liten avbestiller ordren til Russland.

Tyrkiske piloter er utestengt fra opplæringsprogrammet til det nye kampflyet, og anskaffelsen er blitt en delikat affære som håndteres på høyeste politiske nivå, både i USA, i Tyrkia og i Russland.

Den amerikanske kongressen har også truet med at USA vil vurdere ytterligere sanksjoner mot landet om handelen med Russland blir noe av.

NATO-kilder sier at det er helt utenkelig å koble sammen det nye luftvernet i Tyrkia med NATOs luftvern i andre deler av alliansen. De ønsker å holde russisk teknologi langt utenfor NATOs systemer.

Norge enig med USA

Norge har også gjort det klart gjennom F-35 programmet at Tyrkia er uønsket som partner dersom S-400 rulles ut i landet. Etter planen skal Tyrkia motta de første leveransene av missiler og de tilhørende radarene, i løpet av juli.

– Det er åpenbart at det å gjøre F-35 programmet sårbart, det er det ingen av partnerne som er interessert i, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG i Brussel onsdag ettermiddag.

Foruten Norge, har de europeiske NATO-landene Danmark. Italia, Nederland og Tyrkia gått til anskaffelse av kampflyet F-35, og Norge har fått sine første fly

– F35 programmet er den største investeringen vi noen gang har gjort. Når man i programmet vurderer det slik at dette øker sårbarheten., så er ikke vi villig til å være med på det, sier Bakke-Jensen.

Går ikke tilbake

Men Tyrkia nekter å bøye av:

President Recep Tayyip Erdogan bekreftet tirsdag at de første missilene kommer i juli, og at Tyrkia på ingen måte har tenkt å gi etter for USAs press:

– S-400 handler direkte om vår suverenitet. og vi vil ikke gå tilbake på det, sa Erdogan til sin partigruppe i parlamentet tirsdag.

