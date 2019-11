PÅ VALGMØTE: Statsminister Pedro Sanchez på valgkampmøte før søndagens valg i Spania. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix

Spanjolene går til urnene for andre gang i år

Om lag 37 millioner spanjoler skal søndag stemme over sammensetningen av landets nasjonalforsamling – for andre gang dette året.

NTB-DPA-AFP

Det er kun et drøyt halvår siden siste valg, og på meningsmålingene ser det ut til at statsminister Pedro Sanchez' sosialdemokratiske PSOE igjen vil få flest stemmer.

Men de samme målingene viser også at Sanchez trolig vil slite med å få på plass et styringsdyktig flertall.

En meningsmåling sist helg viste 27 prosents oppslutning til PSOE og 21 prosent til PP. Vox fikk 14 prosent, Podemos 12 og Ciudadanos 9. Mas Pais lå likt med katalanske ERC på 4 prosent.

VALG: Stemmesedler for Popular Partido (PP). De konservative håper å slå tilbake etter et historisk svakt valg i april. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB scanpix

Forhandlet uten hell

Statsministeren forsøkte i månedsvis etter valget i april å danne regjering med støtte fra venstrepartiet Podemos, men forhandlingene ledet ikke fram, da Sanchez nektet å danne koalisjonsregjering.

I september så han seg nødt til å lyse ut nyvalg, etter at kong Felipe erklærte at ingen av kandidatene hadde nok støtte til å sikre flertall i nasjonalforsamlingen.

Komplisert situasjon

Dersom søndagens valg ikke løser den fastlåste situasjonen, kan PP forsøke seg på et samarbeid med Ciudadanos og Vox, men selv det kan være utilstrekkelig for å sikre et flertall.

VOX: Vox-støttespillere ved det siste valgkampsarrangementet før stemmelokalene åpnet søndag. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB scanpix

Situasjonen i nasjonalforsamlingen kompliseres ytterligere av regionale parter som baskiske PNV og katalanske ERC. De har tidligere samarbeidet med sosialdemokratene, men situasjonen i Catalonia utgjør nå et vesentlig hinder.

For tre uker siden ble katalanske separatistledere dømt til opptil 13 år i fengsel for å ha arrangert en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet i 2017. Det utløste masseprotester i regionen i nordøst, og uroen kan styrke radikale krefter som avviser å samarbeide med PSOE. Ellers i Spania kan antikatalanske reaksjoner styrke Vox, som er sterkt imot separatistbevegelser og imot innvandring.

Publisert: 10.11.19 kl. 08:41







