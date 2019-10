TYNNSLITT: Tilliten mellom folket og de folkevalgte begynner å bli tynnslitt. Foto: ANDY RAIN / EPA

Får Boris Johnson viljen sin i dag?

I dag forslår Boris Johnson igjen at parlamentet skal stemme over nyvalg. I går stemte de ned det samme forslaget, men i dag omgår statsministeren loven, og prøver på nytt.

Britenes vei ut av EU har igjen tatt en overraskende sving. I går ble Johnson forslag om nyvalg i desember nedstemt – i dag fremmer han det igjen. Hvordan kan det lykkes?

– Loven sier at man må ha to tredels flertall for å skrive ut nyvalg. Det fikk han ikke i går. Samtidig er det mulig å fremme et forslag om å sette til side valgloven, og dermed bare kreve alminnelig flertall. Det er en merkelig fremgangsmåte, men er nok det han vil prøve på i dag, forklarer førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

HÅPET: Boris Johnson forlater Downing st. 10 på vei til avstemning om nyvalg i parlamentet. Den tapte han. Foto: Matt Dunham / AP

Med det håper Boris Johnson fortsatt å holde valg i desember. Aller helst den 12. som han selv har foreslått. Det skotske nasjonalistpartiet og flere andre har imidlertid protestert på datoen, og ønsker seg valg 9. desember isteden, hvis de skal gi sin støtte.

Årsakene er flere: Britene er ikke vant med å holde valg i vintervær. Dessuten er flere valglokaler allerede leid ut til juleselskaper og lignende. Et viktig poeng er også at 12. desember har studentene startet juleferien og har forlatt skolene sine.

– Reglene for hvor man stemmer er mer kompliserte i Storbritannia enn her, og for mange studenter vil nok det innebære at det blir vanskeligere å avgi stemme, og kanskje at færre faktisk gjør det, sier Bratberg.

FOR OG MOT: Brexit-tilhengere og motstandere demonstrerer hver dag foran det britiske parlamentet. Foto: ANDY RAIN / EPA

Under avstemningen i går stemte 299 for nyvalg, 70 stemte mot. Svært mange avholdt seg fra å stemme.

– Får han støtte fra Liberaldemokratene og det skotske nasjonalistpartiet, kan han få alminnelig flertall i dag, sier Bratberg.

Men tilliten mellom opposisjonen og statsministeren er tynnslitt.

Liberaldemokratene har sagt deres 19 representanter vil stemme for nyvalg 9. desember, dersom Johnson lover å ikke bringe opp igjen skilsmisseavtalen med EU i parlamentet, før det oppløses neste onsdag.

Selv om et slikt løfte er gitt, er det mange som ikke tror noe på det.

– Det er et klart ønske fra opposisjonen om å støtte et forslag om nyvalg. Men vi stoler ikke på denne statsministeren, og det er gode grunner til at vi ikke stoler på ham, sa Ian Blackford fra det skotske nasjonalistpartiet, ifølge The Guardian.

Johnson på sin side ga i går klar beskjed i sin tale i parlamentet:

Vi vil ikke lenger la denne lammelsen fortsette, og på den ene eller andre måten må vi få til et nyvalg. Dette huset kan ikke lenger holde nasjonen som gissel, sa statsministeren.

AKILLES: Brexit er blitt en akilleshæl for Labour og partileder Jeremy Corbyn. Foto: House of Commons / AP

Theresa May ledet stort og trodde hun hadde seieren inne, da hun skrev ut nyvalg. Hun tapte. Statsminister David Cameron ba om folkeavstemning i trygg forvissing om at britene ville bli i EU. Han tok feil.

Boris Johnson vil ha nyvalg fordi han håper på flertall, og dermed lettere kan få gjennom skilsmisseavtalen med EU.

-Kan han lykkes?

– Ja, det kan han nok. Men det er urolige tider blant britiske velgere, og det er stor usikkerhet om oppslutningen til Nigel Farage sitt brexit-parti. Labour er veldig svekket og splittet av brexit, men slo voldsomt tilbake ved forrige valg. Johnson vil spille på sin heltestatus for å få folkets vilje gjennomført. Spørsmålet er om det holder, sier Øivind Bratberg.

Publisert: 29.10.19 kl. 09:05







