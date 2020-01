NORSKE I IRAK: Uten amerikansk beskyttelse kan det bli vanskelig for soldater fra Norge og andre land å fortsette treningsoppdraget i Irak, ifølge sikkerhets-forsker Anders Romarheim. Foto: Forsvaret

Forsker: Irak-soldatene kan være hjemme igjen i løpet av 2020

NATO-sjef Jens Stoltenberg jobber på for å hindre at NATO-styrken som trener irakiske soldater, blir kastet ut av Irak. Men i løpet av 2020 kan de utenlandske soldatene være ute, ifølge den sikkerhetspolitiske eksperten Anders Romarheim.

Nå nettopp

NATO varslet tirsdag ettermiddag at de midlertidig trekker ut og flytter på noen av sine om lag 500 soldater fra flere NATO-land, deriblant Norge, som lærer opp irakiske soldater i terrorbekjempelse som en del av kampen mot IS.

Norge har også en egen styrke på om lag 70 soldater i Irak. De har høynet sin egen beredskap i «Camp Nidaros», som ligger inne i en større militærbase i Anbar-provinsen.

Etter USAs droneangrep mot den iranske generalen Qasem Soleimani natt til fredag, er all aktivitet med irakiske soldater satt på hold.

Kan være over

– Jeg tror at 2020 kan bli året da mange av landene, også Norge, trekker tilbake sine soldater fra Irak, sier Anders Romarheim til VG. Han leder senteret for Senter for internasjonal sikkerhet ved IFS, Institutt for forsvarsstudier.

– Situasjonen er akutt blitt veldig uoversiktlig, og det er betydelig tvil om vilkårene for tilstedeværelse og oppdragsløsing nå er til stede, sier Romarheim.

TREKKER UT: 2020 kan bli året da flere land trekker sine soldater ut av Irak, ifølge Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Press på Irak

Stoltenberg snakket tirsdag morgen i telefonen med Iraks statsminister Adil Abdul Mahdi.

Ifølge NATO-talsmann Piers Cazalet sa Stoltenberg at NATO-landene støtter sterkt opp om NATOs opptreningsstyrke i Irak, også etter at det irakiske parlamentet varslet at de ønsker utenlandske soldater ut av landet.

– Generalsekretæren understreket at trening av lokale styrker er et verdifullt verktøy for å bygge stabilitet og bekjempe internasjonal terrorisme, skriver Cazalet i en e-post til VG.

Iraks parlament har vedtatt en resolusjon om at de utenlandske soldatene skulle forlate landet, men en formell beslutning er ikke fattet.

Truet med sanksjoner

Den irakiske statsministeren har antydet at det er de regulære amerikanske kampstyrkene som skal ut, mens treningsoppdraget som Norge og NATO deltar i, kan fortsette.

Før det hadde president Donald Trump truet Irak med «sanksjoner de aldri noensinne har sett maken til» dersom Irak sto fast ved kravet om at soldatene måtte reise.

Romarheim mener det er vanskelig for de andre landene i koalisjonen å bli igjen uten kampstyrkene:

– Det er forståelig at Irak reagerer på det amerikanske droneangrepet, og at de mener angrepet kan være et brudd på vilkårene for at koalisjonen har styrker i landet. Hvis de to landene avslutter samarbeidet og USA trekker seg ut, vil de øvrige landene i koalisjonen måtte tenke seg grundig om, både av politiske og militære grunner. Et tungt argument vil være evnen til å beskytte egne styrker uten amerikansk tilstedeværelse, sier Romarheim.

Fikk ingen nyheter

Samtlige NATO-land deltar i koalisjonen mot IS. NATOs råd møttes i Brussel mandag for å diskutere situasjonen.

Etter møtet var det fortsatt uklart for deltagerne om USAs angrep mot den iranske generalen var en del av en større plan eller om det var en impulshandling, ifølge flere kilder som VG har snakket med.

Amerikanerne skal ikke ha gitt sine allierte nye opplysninger om bakgrunnen for angrepet på Soleimani, ut over det som allerede er kjent i mediene, ifølge VGs opplysninger.

– Etter møtet sa Stoltenberg at likvideringen var en amerikansk operasjon, og at krisen det har skapt er en sak mellom USA, Iran og Irak. Men president Trump er sjelden fornøyd med bare passiv støtte, sier Romarheim.

Ukomfortable

– Jeg merker meg at amerikansk press mot alliansen ofte gjør det mindre attraktivt å delta i amerikansk-ledede operasjoner fordi de ofte utvikler seg uforutsigbart og etter Trumps egne innfall. Det var nok en av årsakene til at USA ikke oppslutning om en flåtestyrke i Gulfen i fjor, da han ønsket det, legger han til.

– Mange NATO-land er ukomfortable med Trumps ledelse fordi han plutselig kan snu kappen en annen vei, og han truer med sanksjoner overfor land som ikke gjør det han sier. Det raserer tillit som er helt avgjørende i et sikkerhetspolitisk skjebnefellesskap, sier IFS-forskeren.

Publisert: 07.01.20 kl. 20:43

Mer om

Flere artikler