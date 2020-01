ANGREPET OGSÅ I DESEMBER: Bildet er fra tidlig i desember, da norske soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) måtte ta dekning under et rakettangrep på samme base, Al-Assad i Irak. Foto: Forsvarets operative hovedkvarter (FHO)

Iran angriper militærbase med norske styrker i Irak

BEIRUT/NEW YORK/OSLO (VG) En rekke raketter har rammet en militærbase i vestlige Irak. Omtrent 70 nordmenn befinner seg på basen.

Oppdatert nå nettopp

Den iranske revolusjonsgarden opplyser at den har avfyrt titalls raketter mot al-Asad-basen i vestlige Irak.

Statlig TV beskriver det som et hevnangrep etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani. Også det iranske nyhetsbyrået Fars News omtaler angrepet som begynnelsen på Irans «harde hevn».

Norske styrker befinner seg på basen, som ligger rundt 230 kilometer vest for Bagdad.

– Jeg kan bekrefte fra vårt personell på stedet at det har vært flere nedslag på al-Asad-basen. Det befinner seg omlag 70 nordmenn der for øyeblikket. Det er ikke meldt om skader blant nordmennene, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, til VG.

USAs president Donald Trump er orientert, opplyser Det hvite hus.

– Vi er klar over meldingene om angrep på amerikanske anlegg i Irak. Presidenten er orientert og overvåker situasjonen tett sammen med sitt nasjonale sikkerhetsteam.

Tirsdag bedyret Trump at et mulig angrep fra Iran ville få konsekvenser. Han sa også at USA var forberedt på at det kunne skje.

Norske styrker i Irak Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. * De norske soldatene er i landet på invitasjon fra irakiske myndigheter og er del av en kjernegruppe på 20 land i koalisjonen. * Hoveddelen av det norske styrkebidraget var til å begynne med stasjonert i Arbil i Nord-Irak, men ble i 2017 flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensa til Syria. * Det norske bidraget har som oppgave å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker. * Norge har også et mindre antall personell stasjonert andre steder i Irak, men Forsvaret ønsker ikke å opplyse hvor mange eller hvor de befinner seg. * USA har rundt 5.200 soldater i Irak.

Liz Sly, som jobber for Washington Post i Midtøsten, skriver på Twitter at hun får bekreftet fra kilder i det amerikanske forsvaret at det dreier seg om seks raketter.

Også nyhetsbyrået AFP melder om angrepet, og skriver at det skal være snakk om ni raketter. Ifølge TV-kanalen Al-Mayadeen meldes det også om eksplosjoner i Erbil i Nord-Irak.

Norske styrker har siden 2015 deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. I 2017 ble de flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensen til Syria.

I desember i fjor måtte de gå i dekning som følge av et rakettangrep:

Publisert: 08.01.20 kl. 00:26 Oppdatert: 08.01.20 kl. 01:04

Mer om

Flere artikler