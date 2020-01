Irak: Militærbase med norske styrker angrepet av Iran

BEIRUT/NEW YORK/OSLO (VG) En rekke raketter ble avfyrt mot to militærbaser i Irak i natt. Norske styrker befinner seg på den ene basen, men det er ikke meldt om skader.

Oppdatert nå nettopp

Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at Iran har angrepet minst to baser i Irak: En i Erbil i nordlige Irak og al-Asad-basen vest i landet.

– Disse rakettene er avfyrt fra Iran, og rettet mot minst to irakiske militærbaser der amerikanske styrker befinner seg, sier talsmann Jonathan Hoffman for Pentagon i en uttalelse.

Irans revolusjonsgarde har bekreftet angrepet på al-Asad-basen, hvor det befinner seg norske soldater. Ingen av de norske skal ha blitt såret.

– Jeg kan bekrefte fra vårt personell på stedet at det har vært flere nedslag på al-Asad-basen. Det befinner seg omlag 70 nordmenn der for øyeblikket. Det er ikke meldt om skader blant nordmennene, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, til VG klokken 00.38.

Truer med nye angrep

Operasjonen har ifølge Iran fått navnet «Operasjon martyr Soleimani», og omtales som et hevnangrep etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani.

ANGREP MILITÆRBASE: Iransk statlig TV har frigitt dette bildet, som de hevder viser raketter bli avfyrt mot basen Al-Asad i Irak natt til onsdag. Foto: HO / IRIB / AFP

Irans revolusjonsgarde opplyser at de står bak angrepet, og truer også med en ny bølge hevnaksjoner dersom USA eller noen av deres allierte gjør noe for å svare på nattens rakettangrep, skriver nyhetsbyrået AP. De advarer om at både Dubai i De forente arabiske emirater og den israelske havnebyen Haifa i så fall vil rammes.

– Vi advarer alle amerikanske allierte som har gitt sine baser til USAs terroristhær, om at ethvert territorium som fungerer som utgangspunkt for aggressive handlinger mot Iran, vil bli angrepet, sier revolusjonsgarden.

Nyhetsbyrået Tasnim skriver at den libanesiske Iran-støttede militsen Hizbollah vil angripe Israel dersom USA svarer på angrepet.

Irans utenriksminister: – Søker ikke krig

I en uttalelse på Twitter hevder imidlertid Irans utenriksminister Javad Zarif at nattens rakettangrep mot militærbaser I Irak var selvforsvar. Han skriver at han mener det går inn under artikkel 51 i FN-pakten, som innebærer at bruk av militær makt i selvforsvar er lovlig etter folkeretten.

– Vi søker ikke eskalering eller krig, men vi vil forsvare oss selv mot enhver aggresjon, skriver han.

ANGREPET OGSÅ I DESEMBER: Bildet er fra tidlig i desember, da norske soldater fra NORTU 5 (Norwegian Task Unit) måtte ta dekning under et rakettangrep på samme base, Al-Assad i Irak. Foto: Forsvarets operative hovedkvarter (FHO)

USAs president Donald Trump skriver i en uttalelse at alt står bra til etter angrepet, og at de jobber med å få en oversikt over skadeomfanget.

Les også: Donald Trump «overvåker situasjonen» etter angrep mot militærbaser

Tirsdag bedyret Trump at et mulig angrep fra Iran ville få konsekvenser. Han sa også at USA var forberedt på at det kunne skje.

Det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at basene har vært i høy beredskap som følge av truslene mot Iran, og at det er tatt nødvendige skritt for å beskytte personell.

Skadeomfanget av angrepet er så langt ukjent. Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at Irans revolusjonsgarde hevder militærbasen er «helt ødelagt», men dette er ikke bekreftet.

Søndag sa ayatolla Khameneis militærrådgiver at Irans svar på likvideringen av Qasem Soleimani vil være å angripe militære mål.

– Responsen vil uten tvil være militær og rettet mot militære installasjoner, sa Hossein Dehghan i et intervju med CNN.

Ikke meldt om sårede

Norske styrker har siden 2015 deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. I 2017 ble de flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensen til Syria.

På basen er det også omtrent 130 danske soldater, og det danske forsvarsdepartementet bekrefter at ingen av dem har kommet til skade.

Norske styrker i Irak Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. * De norske soldatene er i landet på invitasjon fra irakiske myndigheter og er del av en kjernegruppe på 20 land i koalisjonen. * Hoveddelen av det norske styrkebidraget var til å begynne med stasjonert i Arbil i Nord-Irak, men ble i 2017 flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensa til Syria. * Det norske bidraget har som oppgave å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker. * Norge har også et mindre antall personell stasjonert andre steder i Irak, men Forsvaret ønsker ikke å opplyse hvor mange eller hvor de befinner seg. * USA har rundt 5.200 soldater i Irak.

Det er heller ikke meldt om skader blant de amerikanske soldatene, skriver CNN, som imidlertid har fått meldinger fra irakiske sikkerhetsstyrker om at irakere på basen skal være rammet.

Det er uklart om det er snakk om dødsfall.

I desember i fjor måtte de gå i dekning som følge av et rakettangrep:

Publisert: 08.01.20 kl. 00:26 Oppdatert: 08.01.20 kl. 05:05

Mer om

Flere artikler