FORSVANT: Cheryl Grimmer var født i Bristol i Storbritannia, men flyttet til Australia med familien i 1969. Foto: New South Wales Police

Utlover million-dusør 50 år etter bortføringen av Cheryl (3)

Cheryl (3) forsvant sporløst etter en dag på stranden i 1970. Nå utlover australsk politi en dusør tilsvarende over seks millioner kroner.

Det er i dag 50 år siden den lille jenta forsvant, og politiet i New South Wales har gått ut med en ny oppfordring om informasjon. Politiet anser saken som en bortføring og et mulig drap, ifølge en pressemelding.

Cheryl Gene Grimmer ble kidnappet utenfor en garderobe ved Fairy Meadow-stranden mandag 12. januar 1970, hvor hun hadde tilbrakt dagen sammen med sin mor og tre brødre.

Til tross for omfattende søk både den gang og flere ganger oppigjennom årene, har hun aldri blitt funnet.

En kvinne sto frem i 2008 og trodde hun være Cheryl, men en DNA-prøve motbeviste det.

Mann pågrepet

En offentlig høring i 2011 konkluderte med at Cheryl har mistet livet, men dødsårsaken er uklar. Kroppen hennes er aldri blitt lokalisert. Det ble anbefalt at politiet skulle etterforske saken videre.

I 2012 ble etterforskningen gjenopptatt av Wollongong politidistrikt.

I fjor ble en mann pågrepet i forbindelse med saken, men politiets nøkkelbeviser ble avvist av domstolen, og tiltalen ble frafalt:

Dommeren avgjorde at et avhør som ble gjennomført i april 1971 ikke kunne brukes i retten fordi hverken foreldre, en voksen representant eller en advokat var til stede, skriver Sky News.

Som følge av en stor gjennomgang av uløste kriminalsaker, skal saken flyttes til avdelingen for uløste drap, for en potensiell ny gjenopptaking.

Ønsker informasjon

På 50-årsdagen for forsvinningen har myndighetene i New South Wales økt dusøren til en million australske dollar for informasjon som fører til arrestasjon og domfellelse av den eller de skyldige.

Lederen for drapsavsnittet, Daniel Doherty, sier politiet tar imot all informasjon fra allmennheten som kan hjelpe til med å gi svar til Cheryls familie.

50 ÅR SIDEN: Cheryl avbildet sammen med sin far, John. Foto: New South Wales Police

– Vi oppfordrer alle de som vet noe, men som ikke tidligere har sagt ifra, om å hjelpe politiet, sier Doherty i pressemeldingen.

– Vitner den gang rapporterte at de hadde sett en uidentifisert mann bære Cheryl mot parkeringsplassen, men det har ikke vært noe spor etter henne siden da, sier han.

Ubeskrivelig

En av Cheryls brødre, Ricki Nash, sier Grimmer-familien håper at dusøren vil bidra til å løse saken.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive smerten over å miste en søster og hvordan Cheryls forsvinning har påvirket hele familien, sier broren.

Hver dag blir vi minnet om den tragiske måten hun ble tatt fra oss og vi håper denne dusøren er hva som trengs for å få rettferdighet for Cheryl, sier han.

Publisert: 13.01.20 kl. 02:18

