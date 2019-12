KLENODIUM: Julie Ruttinger er nå fruktkakens beskytter etter at hennes far døde. Han ble gravlagt med en bit av den. I bakgrunnen et svart-hvitt-bilde av kakens mor, Fidelia Ford. Foto: David Guralnick / Detroit News

Tar kaka – ble bakt i 1878!

Fruktkaken fra Canada er 141 år gammel, har vært med i begravelse og på talkshow – og er nå i hendene til tippoldebarnet til kakebakeren.

I Tecumseh, en by i provinsen Ontario, Canada, befinner en ærverdig fossil av en fruktkake seg.

Den har vært i slekten Ford i hele fem generasjoner.

I et intervju med The Detroit News forklarer Julie Ruttinger, nåværende eier av arvestykket, historien bak den brune klumpen med blemmer på toppen.

Og historien tar virkelig kaka!

28. november 1878 bakte syvbarnsmoren Fidelia Ford, Ruttingers tippoldemor, nok en gang sin årlige fruktkake. Som vanlig var planen faktisk å la den eldes i ett år før den skulle bli servert i julen.

DØDE FØR HUN RAKK Å SMAKE: Kakebaker Fidelias dødsannonse er plassert på toppen av kaken. Foto: David Guralnick / Detroit News

Dessverre døde den 65 år gamle matriarken før (denne nå 141 år gamle) kaken kunne bli spist. Da julen kom anså ikke familien lenger kaken for å være mat – men et arvestykke.

Fidelias dødsannonse, som er plassert på toppen av kaken, beskriver henne slik:

«Hun levde ikke for seg selv, men for sin familie. Ingen tjeneste var for stor hvis det var for det gode for dem rundt henne.»

I begravelse og på talkshow

Før Fidelias barnebarn døde av slag i 1952, spurte han sin sønn, Morgan, om å passe på klenodiet.

Morgan og kaken viste seg å være en perfekt match, da han var interessert i slektsforskning. Senere systematiserte han familiens historie.

Han elsket å vise frem kronjuvelen både i kirken og på familiesammenkomster og fortalte ofte historien om kaken til barnebarna. Kaken ble vist frem på barnebarnas skole – og var med i en begravelse.

Sistnevnte var etter ønske fra avdødes enke.

– Han elsket virkelig å dele gleden over kaken med andre. Det lå stolthet i det for ham, sier datteren hans, Sue Durkee, til The Detroit News.

Kaken har til og med vært på The Tonight Show, hvor daværende programleder Jay Leno tok en bit. Ifølge Leno trengte den mer tid på å eldes før den ble god.

Et av Fidelias barnebarn tok også en bit i 1964. Kaken var da 86 år gammel, to år eldre enn kakespiseren selv. (Han røpte dessverre ikke hva den smakte.)

Potensiell kamp om kaken

Da Morgan døde, ble en bit av kaken gravlagt sammen med ham.

Datteren Julie Ruttinger overtok ansvaret for arvestykket. Hun sier til avisen at kaken er viktig for henne fordi den var viktig for faren.

– Han tok vare på den helt til den dagen han forlot jorden. Vi vet at den betydde mye for ham, sier hun.

Familien er ikke i tvil om at kaken vil bli en del av mange flere generasjoners liv.

Flere yngre slektninger, som vokste opp med Morgans fortellinger om vidunderet, har nemlig utvist interesse for å bli kakens beskytter.

