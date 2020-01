ALENE: En jente på rundt ett år og en gutt på anslagsvis to til tre år gammel ble 15. desember i fjor oppdaget av to danske menn der de sto alene på en trafikkert dansk gate. Foto: Østjyllands politi

Gåten om etterlatte barn i Danmark fortsatt uløst

Drøye tre uker etter at to små barn ble funnet etterlatt i den danske byen Århus, etterforsker fortsatt dansk politi saken på høygir.

Det var 15. desember i fjor at de to barna, en gutt på anslagsvis to til tre år gammel og en jente på rundt ett år, ble funnet etterlatt i en trafikkert gate i Århus.

De ble lagt merke til av to danske menn der de sto tilsynelatende alene ved en bussholdeplass svært nærme veien.

Selv om politiet høyst sannsynlig har identifisert barnas far, har de ennå ikke funnet svar på hvorfor og hvordan dette skjedde. Det skriver danske Randers Amstavis mandag.

Faren skal være en 34 år gammel afghansk mann som tidligere har oppholdt seg i Danmark, inntil han ble utvist etter en dom i 2014. Politiet vet fremdeles ikke hvor mannen befinner seg, men uttalte til VG i desember at han trolig var i utlandet.

SANNSYNLIGVIS SØSKEN: Gutten passet på jenta som satt i denne barnevognen. Foto: Østjyllands politi

Denne situasjonen er uendret, opplyser politiet nå til Randers Amtsavis. De har ikke identifisert barnas mor, men går ut ifra at heller ikke hun oppholder seg i Danmark.

Østjyllands Politi regner med at barna kom inn i Danmark uten foreldrene, og målet med etterforskningen er å avklare hvordan og hvorfor.

Sier hun er barnas farmor – er siktet

Få dager etter at barna ble funnet ble tre personer anholdt av politiet, en 33-årig mann, en 25-årig kvinne, og en 54 år gammel afghansk kvinne bosatt i Ølgod i Danmark.

I retten forklarte 54-åringen at hun er barnas farmor. Hun ble senere løslatt, men er fremdeles siktet i saken. Ifølge Randers Amtsavis er hun siktet etter paragrafer som gjelder mishandling og etterlating av barn som man er ansvarlig for.

Politiet formoder at den 33 år gamle mannen er barnas onkel, men vurderer det dit hen at hverken han eller den 25 år gamle kvinnen har begått noe straffbart.

TRAVEL GATE: Barna ble oppdaget ved en bussholdeplass i den trafikkerte gaten Park Allé. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix

Barna har siden de ble funnet oppholdt seg på familiesenteret i Århus kommune. At de skal få ro og ha få personer rundt seg, har vært hovedfokuset.

– Det eneste vi kan si for øyeblikket, er at barnas status hos oss er uendret. De er fortsatt i vår varetekt, og vi passer godt på dem mens vi avventer politiets etterforskning og eventuelt utlendingsmyndighetenes beslutninger i saken, sier sosialsjef i kommunen, Erik-Kaastrup- Hansen, til Amtstidende.

Publisert: 06.01.20 kl. 10:37

