HOCKEY: Vladimir Putin fotografert i forbindelse med at han spilte ishockey på Den røde plass 1. juledag. Den russiske nyttårs- og julefeiringen starter 31. desember.

Polen beskylder Putin for Stalin-propaganda

MOSKVA (VG) Vladimir Putin (67) har endt i en ordkrig med Polen om hvem som har skylden for å ha startet den andre verdenskrig – og der partene anklager hverandre for å forvrenge historien.

Russlands president har i løpet av den siste uken gang på gang uttrykt sin indignasjon over historieskrivingen i EU og særlig Polens rolle. Putin er tydelig svært opptatt av dette. Han har blant omtalt Polens ambassadør til Nazi-Tyskland som et «avskum og antisemittisk gris».

Bakgrunnen er en resolusjon fra EU helt tilbake til august 2019. Der het det at ikke-angrepspakten mellom Sovjetunionen og Nazi-Tyskland, altså mellom Josef Stalin og Adolf Hitler, «banet vei for utbruddet av andre verdenskrig».

EU-resolusjonen sa også at pakten siktet på å dele Europa «mellom de to totalitære regimene» Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Polen har vært EU-medlem siden 2004.

Det er i 2019 80 år siden pakten, som også kalles Molotov – Ribbentrop-pakten etter de to utenriksministerne som forhandlet den fram, ble undertegnet.

Vladimir Putin mislikte EUs historieskriving og kalte det «ren løgn», ifølge RIA Novosti. Han beskyldte de vestlige maktene og Polen for andre verdenskrig, og pekte på traktater som ble inngått med Nazi-Tyskland før konflikten begynte i 1939.

– Sovjetunionen var det siste landet som underskrev ikke-angrepspakt med Hitler, sa Putin ifølge blant annet Kommersant.

AVTALEN: Sovjetunionens utenriksminister Vjatsjeslav Molotov (fra høyre), partileder Josef Stalin, Tysklands utenriksminister Joachim von Ribbentrop og statssekretær Friedrich Gaus etter undertegningen i august 1939. Foto: ASSOCIATED PRESS

Den russiske presidenten mente at det snarere var München-avtalen fra 1938, der Storbritannia og Frankrike underskrev en traktat med Tyskland og Italia, som banet vei for krigen.

Det fikk det polske utenriksdepartementet til å komme med en uttalelse der det het at «vi ser med bekymring og vantro på uttalelsene fra representanter for den russiske føderasjonen, inkludert president Vladimir Putin, om begynnelsen på den andre verdenskrig, som forvrenger det som skjedde».

Polsk UD understreket at landet var tvunget til å ha en balansert politikk mot Tyskland og Sovjetunionen og derfor underskrev en ikke-angrepspakt med Moskva i 1932 og med Berlin i 1934.

Warszawa anklaget også Moskva for å drive «stalinistisk propaganda» og kaste over båten den forsoning som tidligere ledere Mikhail Gorbatsjov og Boris Jeltsin sto for.

Putin har tidligere omtalt oppløsningen av Sovjetunionen som det 20. århundres «største geopolitiske katastrofe».

Utenriksdepartementets kjente pressetalskvinne Maria Zakharova kastet seg også inn i debatten da hun på en pressebrifing uttalte at Polen hadde «undergravd» forholdet mellom landene med sin «aggressive retorikk og riving av monumenter til fascismens bekjempere», ifølge Tass.

Den russiske ambassadøren i Warszawa var fredag innkalt på teppet til polsk UD, melder RIA Novosti.

Både det nazi-okkuperte Polen og Sovjetunionen opplevde store lidelser under den andre verdenskrig. Historikere har antydet at Polen mistet omtrent 17 prosent av sin befolkningen – de fleste av dem sivile, mens Stalins Sovjet mistet 11 prosent, omtrent halvparten av dem sivile, ifølge Radio Free Europe.

Moskva har også anklaget Polen for å være den viktigste pådriveren for EUs sanksjoner mot Russland som en følge av Ukraina-konflikten, der Russland blant annet annekterte Krim.

Et annet stridstema mellom landene er gassrørledningen Nord Stream 2, som handler om å levere russisk gass til Europa. USAs president Donald Trump undertegnet nylig et sanksjonsforslag mot selskaper som er involvert i dette prosjektet, og som eksperter i Vesten advarer om at vil øke Europas avhengighet av energiforsyning fra Russland. Rørledningen går i Østersjøen fra Russland til Tyskland- utenom Polen. Den polske presidenten har gått hardt ut mot dette prosjektet.

Polen er blant de tidligere kommunist-statene som sterkest har orientert seg mot Vesten etter at den såkalte Warszawapakten falt sammen på begynnelsen av 1990-tallet. Landet er medlem av både EU og NATO.

Publisert: 30.12.19 kl. 03:51

