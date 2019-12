SEIERSSIKKER: Med stort flertall i ryggen er Boris Johnson trygg på å få sin brexit-avtale gjennom i Underhuset i dag. Foto: UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT

Brexit-plan med stram frist vedtatt med stort flertall

Parlamentet satte i dag en absolutt frist for en handelsavtale med EU. Ved utgangen av 2020 skal forhandlingene være sluttført. Dermed basta, lover Boris.

Oppdatert nå nettopp

Med en overveldende majoritet i ryggen var den britiske statsministeren trygg på å få sin vilje, da Underhuset i ettermiddag stemte over prinsippene for utgangen fra EU.

– I dag leverer vi på løftet vi ga folket og får brexit-avstemningen unnagjort før jul, uttalte statsminister Boris Johnson før dagens debatt.

358 representanter stemte for lovforslaget i dag fredag, mens 234 stemte mot. Flertallet som støttet Johnsons Brexit-plan, var langt større enn ventet.

31. januar 2020 går Storbritannia ut av den europeiske unionen, men vil likevel være underlagt mange av EUs lover og regler inntil en handelsavtale er på plass.

Boris Johnson vil ved lov sette fristen for et forhandlingsresultat til 31. desember neste år, etter hva han kaller flere år med «utsettelser og uvilje» i Parlamentet.

Han manet til samhold i sitt åpningsinnlegg i dag - og sa om brexit:

– Jeg er fast bestemt på at dette store prosjektet ikke tilhører en regjering eller ett parti, men hele den britiske nasjonen.

Men Jeremy Corbyn slo fast at Labour ikke ville støtte lovforslaget, fordi partiet tror «det er en bedre og mer rettferdig vei» ut av EU for Storbritannia.

Valgseier ga brexit-fortgang

Tre og et halvt år er gått siden britene i folkeavstemning stemte for å forlate EU, med 51,9 prosent flertall. Siden stanset brexit-prosessen opp i Parlamentet.

Tidligere statsminister Theresa May fikk sine brexit-forslag nedstemt tre ganger. Også Boris Johnson gikk på en rekke nederlag i sine bestrebelser for å få brexit overstått.

Men parlamentsvalget 12. desember ble en brakseier og et nytt tillitsvotum for Johnson. De konservatives flertall på 80 representanter trygget seieren i dagens avstemning.

Opposisjonen raser

En svekket opposisjon raste mot lovforslaget.

Labour-leder Jeremy Corbyn uttalte at Johnson « med viten og vilje har gjenopplivet trusselen om no deal» - ingen avtale - ved å begrense overgangsperioden til utgangen av 2020.

Leder for de skotske nasjonalistene Ian Blackford sa ifølge BBC at statsministeren «blindt kaster seg mot stupet med sine ødeleggende brexit-planer.»

EU har uttalt at det vil bli svært vanskelig å få i stand en omfattende handelsavtale i løpet av bare elleve måneder.

– Vi vil gjøre alt vi kan, sa EUs sjefsforhandler Michel Barnier denne uken, da han ifølge NTB ble spurt om det er mulig å rekke å bli enige innen Johnsons selvpålagte frist.

DØVE ØRER: Labour-leder Jeremy Corbyn snakker for døve ører til Boris Johnson og de konservative i Underhuset. Foto: UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT

Lovforslaget som ble debattert i dag, åpner også for at britiske domstoler kan revurdere kjennelser fra EU-domstolen som er innarbeidet i britisk lovgivning.

Mer omstridt er at et punkt som tidligere lå inne om å styrke arbeidstakeres rettigheter, er tatt ut. Fagbevegelsen er ikke begeistret over at spørsmålet blir lagt i en egen lov.

Et punkt om enslige, mindreårige flyktninger er også tatt ut av lovforslaget, men de konservative imøtegikk kritikken ved å benekte at de vil gjøre mindre for denne gruppen.

– Historisk avstemning

Etter at Underhuset ga sin overordnede tilslutning til lovforslaget som bereder grunnen for å forlate EU 31. januar, skal forslaget gjennom en ny runde i Underhuset over nyttår - før Overhuset får forslaget til behandling.

Brexit-statsråd Stephen Barclay kaller dagens avstemning historisk:

– Etter tre år med ubesluttsomhet, utsettelser og splittelse kan vi ta ta et skritt fremover, og så begynne å samle denne nasjonen igjen, sier Barclay til BBC.

Publisert: 20.12.19 kl. 13:10 Oppdatert: 20.12.19 kl. 15:38

Mer om

Flere artikler