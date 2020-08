forrige













Sykehus totalskadet i eksplosjonene i Beirut: – Ingenting er igjen

Flere av sykehusene som skulle ta i mot sårede etter eksplosjonene i Beirut, ble selv så kraftig rammet at de måtte avvise folk som trengte hjelp.

– Situasjonen er en katastrofe. Ingenting er igjen.

Det sier sykepleieren Pamela Makhoul ved sykehuset St. George i Beirut til kanalen CBS onsdag. De ble nødt til å behandle sårede ute på gaten tirsdag kveld og natt til onsdag.

Sykehuset mistet 12 pasienter, to besøkende og fire sykepleiere i de voldsomme eksplosjonene som rystet Libanons hovedstad tirsdag, forteller dets katastrofeleder George Saad til CNN.

Totalt kostet eksplosjonene minst 135 menneskeliv, og såret 5000 andre.

Kjemper mot klokken: – Haster å finne de som er i live

I kaoset som fulgte ble flere sykehus nødt til å avvise pasienter fordi de selv var så hardt rammet, skriver Al Jazeera. Flere pasienter måtte også evakueres til andre sykehus.

– Skadede, blodige mennesker står i kø i gangene. Folk gråter. Sykehuset er skadet, taket ser sårbart ut, det ser ut som om det kommer til å falle sammen, sa deres journalist Timour Azhari fra sykehuset Hotel-Dieu tirsdag kveld.

Mirna Doumit, som leder sykepleierforeningen Order of Nurses i Beirut, forteller at minst tre sykehus ble ødelagt, og at minst to er skadet.

– Dette er en katastrofe, og en stor påkjenning for helsevesenet som allerede blør, sier hun til Al Jazeera.

– Jeg finner ikke ord for å beskrive hva som skjedde, det var som en skrekkfilm.

les også Eksplosjonen i Beirut: – Har ikke sett noe lignende i nyere tid

Legen Salah Zeineldine ved sykehuset American University of Beirut Medical Center, forteller at han tidligere har jobbet under flere kriser, og blant annet behandlet sårede etter bombeangrep

– Ingenting kan nærme seg det vi opplevde i går, sier han til CBS.

Han frykter at Libanons sykehus, som er hardt rammet av både økonomisk krise og coronaviruset, nå vil mangle utstyret de trenger for å behandle syke og sårede.

Helseminister Hamad Hassan har allerede opplyst at sykehusene i byen, som er fylt til randen, har mangel på alt av medisinsk utstyr for å behandle ofrene.

Libanesiske sikkerhetsstyrker har onsdag sperret av et stort område rundt eksplosjonens episenter. Redningsmannskap har lett etter overlevende i ruinene av bygninger som har kollapset, og i havet rundt havneområdet i Beirut.

– De som trenger umiddelbar livreddende hjelp må få det kjapt. I en situasjon som denne har de fleste vi ikke finner dødd i løpet av de første 24 timene, sa programsjef Haakon Jacob Rothing i Norges Røde Kors til VG onsdag.

Publisert: 06.08.20 kl. 04:34 Oppdatert: 06.08.20 kl. 04:53

