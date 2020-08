CORONA-BRIEF: USAs president Donald Trump svarte på spørsmål om eksplosjonene i Beirut under sin pressekonferanse om coronapandemien i USA onsdag. Foto: Andrew Harnik / AP

Tidligere ambassadør reagerer på Trumps Beirut-uttalelser: - Har konsekvenser

Onsdag gjentok USAs president uttalelsene om at de dødelige eksplosjonene i Beirut kan ha vært et angrep – til tross for at hans egen forsvarsminister sier at de fleste ser ut til å mene at det dreier seg om en ulykke.

– Jeg har hørt begge deler, både et uhell og eksplosiver, det var åpenbart en form for eksplosiver. Men om det var en bombe som gikk av med vilje ... Jeg har hørt begge deler. Det kan ha vært et uhell, og det kan også ha vært noe veldig fornærmende, og det ville jeg ikke blitt glad for, sa USAs president Donald Trump under sin pressekonferanse om coronapandemien i USA onsdag, dagen etter at han sa at eksplosjonene «ser ut som et grusomt angrep».

Uttalelsen kom da han ble konfrontert med at hans egen forsvarsminister Mark Esper tidligere på dagen gikk ut og sa at «de fleste» mener eksplosjonene i Beirut tirsdag var en ulykke.

Heller ikke libanesiske myndigheter har omtalt eksplosjonene som et angrep. De har sagt at eksplosjonen kom av 2750 tonn med ammoniumnitrat, som har lagret i byens havneområde i flere år. Materialet brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff, og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Statsminister Hassan Diab har lovet full etterforskning av eksplosjonene, og sier at han ikke vil hvile før de ansvarlige er stilt til ansvar.

Tom Fletcher, som er tidligere britisk ambassadør til Libanon, sier til avisen Guardian at han er bekymret over uttalelsene til den amerikanske presidenten.

– Du kan ikke dukke opp uforberedt når det gjelder Midtøsten. Uforsiktige uttalelser fra Det hvite hus har konsekvenser, selv når ingen tar avsenderen seriøst. Jeg håper fremtidige amerikanske presidenter vil prøve å slukke branner i regionen, istedenfor å forsterke dem.

Også den demokratiske senatoren Chris Murphy, som representerer Connecticut, advarer om at uttalelsene kan få konsekvenser.

– Jeg kan ikke se for meg noe verre akkurat nå enn at Trump kommer med ubegrunnede påstander om et «angrep». Dette kan sette i gang noe virkelig grusomt i Libanon, skriver han på Twitter.

Stabssjef i Det hvite hus Mark Meadows forsvarte i et intervju med CNN onsdag presidenten, og sa at USA enda ikke helt har utelukket at det kan være snakk om et angrep.

Han sa videre at USAs president kun videreformidlet informasjon han hadde fått fra andre, da han omtalte eksplosjonene som et mulig angrep.

Tirsdag viste Trump selv til møter han hadde hatt med amerikanske generaler, og sa til pressen i Det hvite hus at disse mente det var snakk om et angrep. Ifølge nyhetsbyrået AP sier ikke-navngitte tjenestemenn ved Pentagon at de ikke vet hvem som skal ha kommet med denne informasjonen.

