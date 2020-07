VIL AT TURISTENE SKAL KOMME: Spanias utenriksminister Arancha González Laya mener det er trygt for turister å besøke spanske regioner med lave smittetall. Foto: SUSANA VERA / X01622

Spanske myndigheter til VG: Smitten er under kontroll

Andelen smittede i Spania de siste to ukene er mer enn dobbelt så høy som FHIs krav for å åpne for feriereiser. Samtidig mener spanske myndigheter at smitteutbruddene i landet er under kontroll, og jobber for at det skal gjøres unntak.

Flere land har igjen innført karantenekrav etter reiser til Spania på grunn av økt coronasmitte.

Totalt har Spania nå 47,05 coronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, ifølge tall fra spanske helsemyndigheter. FHIs krav er at de må ha færre enn 20.

Syv regioner i Spania har flere enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene: Aragón, Catalonia, Navarra, La Rioja, Baskerland, Madrid og Murcia.

Regionen som er hardest rammet er Aragón, med 314,11 smittede per 100.000 innbyggere.

Spanias utenriksminister: – Vi har kontroll på smitten

Til tross for at mange regioner i landet har lave smittetall og er innenfor kravet til FHI, må reisende som kommer fra hele Spania i 10 dagers karantene ved retur til Norge. Spanske myndigheter jobber nå for å få på plass et unntak fra karanteneregelen i deler av landet med lite smitte.

– Smitteutbrudd er lokalisert, isolert og under kontroll. Spania er et trygt land. Vi respekterer avgjørelsen til Norge, og vi er i kontakt med norske myndigheter, skriver spansk UD i en e-post til VG.

Den spanske utenriksministeren Arancha González Laya ga søndag en klar beskjed med samme ordlyd om smittesituasjonen i eget land:

– Spania er trygt. Det er trygt for spanjoler og det er trygt for turister, sa hun.

González insisterer på at de har vært forberedt på smitteutbrudd som følge av at de har lettet på enkelte smitteverntiltak.

– Halvparten av de covid-positive i Spania er uten symptomer, noe som gir en klar indikasjon på hvilken innsats som legges ned i alle regioner for å teste innbyggere, sa utenriksministeren.

SMITTEVERNTILTAK: I Barcelona og resten av Caralonia er det påbudt med munnbind i offentlig rom. Foto: ALBERT GEA / X01398

Ber om unntak for Kanariøyene

González trekker særlig frem øygruppene Balearene og Kanariøyene, som er blant Spanias mest populære turistmål.

Disse regionene har mandag henholdsvis 9,22 og 7,06 smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste 14 dagene, altså langt under FHIs grenseverdi på 20 per 100.000.

Den spanske regjeringen jobber med å overtale britiske myndigheter om å utelate øygruppene fra karanteneplikten. Mandag kveld gikk statsminister Pedro Sanchez hardt ut og kalte Storbritannias karantenebeslutning for «en feil».

Han får støtte fra landets turistminister Reyes Marato.

– Vi har vært i dialog hele helgen. Vi ønsker at karanteneplikten skal løftes så fort som mulig, sa han mandag.

Ifølge El País nekter imidlertid Storbritannia å gjøre unntak. Mandag oppdaterte de sine anbefalinger ved å fraråde alle reiser til Spania som ikke er helt nødvendige.

Samtidig oppfordrer de ikke britiske turister som allerede er i Spania til å reise hjem på nåværende tidspunkt, men de ber dem følge råd fra lokale myndigheter.

SMITTETILTAK I BYEN: Turister venter i kø med avstand til andre besøkende ved turistattraksjonen Sagrada Familia i Barcelona. Foto: PAU BARRENA / AFP

Catalonia: Vurderer strengere tiltak

Mens smitten synes å være noenlunde under kontroll i enkelte områder, er situasjonen en helt annen i regioner som Catalonia, hvor Barcelona ligger.

Her er 132,04 per 100.000 innbyggere smittet ifølge myndighetenes tall fra de siste to ukene. Mandag sier president Quim Torra for den katalanske regjeringen at det kan bli aktuelt med strengere smittetiltak – dersom situasjonen ikke bedres innen ti dager.

Målet var opprinnelig å unngå strengere tiltak, men nå er smittesituasjonen i mange deler av regionen på samme nivå som før den nasjonale nedstengningen i mars.

De lokale myndighetene i Catalonia innførte 17. juli nye tiltak i Barcelona etter en oppblomstring av smittetilfeller. Blant annet ble folk oppfordret til å holde seg så mye innendørs som mulig.

Publisert: 28.07.20 kl. 08:27

