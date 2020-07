EKSPLOSJONER: De første bildene viser at solen er dekket av små eksplosjoner. Foto: SOLAR ORBITER/NASA/ESA

Nye og unike bilder av solen

Romsonden Solar Orbiter har tatt de nærmeste bildene av atmosfæren til solen noen gang. Norsk romsenter sier at bildene kan løse en flere tiår gammel gåte.

Solar Orbiter som ble skutt opp 10. februar gjennomførte sin første nære tur til solen i slutten av mai.

De nye bildene viser små eksplosjoner, kalt «leirbål», på overflaten til solen, skriver Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) i en pressemelding.

Romsonden var «bare» 77 millioner kilometer unna overflaten til solen på sitt nærmeste. Det er omtrent halvparten av distansen mellom jorden og solen.

Solar Orbiter er sendt opp av de 19 ESA-landene, blant annet Norge, og NASA.

– Disse «leirbålene» er de ørsmå slektningene til de enorme utbruddene som vi kan se fra jorda, sier David Berghmans ved Royal Observatory i Belgia.

Han leder forskningen med instrumentet Extreme Ultraviolet Imager (EUI), som tar høyoppløselige bilder av solen og atmosfæren til solen.

– På avstand kan sola se rolig ut, men når vi kommer nærmere, ser vi utallige små utbrudd over alt, sier Berghmans til ESA.

Overgår forventningene

– Vi forventet ikke så gode bilder helt fra starten av, sier prosjektforsker i ESA Daniel Müller i pressemeldingen.

Müller legger til at dette bare er de første bildene de har tatt, og at de allerede kan se nye interessante fenomen på solen.

Forskerne kan nå også kan se hvordan de ti vitenskapelige instrumentene som romsonden er utstyrt med, utfyller hverandre og gir et helhetlig bilde av solen og omgivelsene.

– Vi har aldri tatt bilder av solen fra en nærmere distanse enn dette, sier Müller.

FØRSTE BILDE: Det første bilden av solen til Solar Orbiter.

Solar Orbiter har ifølge ESA seks fjernstyringsinstrument, eller teleskop, som skal ta bilder av solen og omgivelsene. I tillegg er romsonden utstyrt med fire instrument som overvåker miljøet rundt selve sonden.

Ved å sammenlikne data fra begge sett med instrument, vil forskere blant annet få innsikt i hvordan solvinder oppstår, heter det i pressemeldingen.

Videre skal romsonden undersøke mangetiske feltpå solen og hvordan solvind og solstormer påvirker livet på jorden og resten av solsystemet.

Romsonden skal til slutt gi de første bildene av nord- og sørpolen på solen, som foreløpig ikke er kartlagt. Det skal ifølge The Guardian skje sent neste år. Da vil Solar Orbiter være rundt 42 millioner kilometer fra overflaten til solen, og bildene derfra kan potensielt gi forskere ny informasjon om 11-års-syklusen til solen.

Kan løse gammel gåte

Pål Brekke er fagsjef for romforsking ved Norsk romsenter. Han sier at et av målene til romsonden, er å løse mysteriet om hvorfor atmosfæren til solen, kalt koronaen, er så varm som den er når overflaten er langt kaldere.

Brekke sier dette er en flere tiår gammel gåte, og sammenligner den med en peis i et hus som er veldig varm inni, kaldere like utfor, men om man går til andre siden av rommet, blir det veldig varmt igjen.

– De nye bildene er viktige fordi vi vil løse gåten om hvorfor atmosfæren til solen er så varm, og hvordan solen klarer å varme den opp uten at overflaten blir like varm. Den som finner ut det, ligger nok an til en Nobelpris i fysikk, sier Brekke.

Han presiserer at bildene ikke viser den faktiske overflaten til solen, men atmosfæren, og at de kanskje kan gi svar på denne gåten.

Løser man gåten, er man ifølge Brekke mye nærmere å kunne forstå kilden til solvinden og bedre forutse hvordan solstormer oppstår. Solstormer er større varianter av de små eksplosjonene som de nye bildene viser.

– Solstormer påvirker teknologien vår, blant annet kan de slå ut satellitter. Jo mer vi forstår denne dynamikken, jo bedre romværvarsling kan vi lage. Da kan vi ta forholdsregler når vi ser solstormer komme mot jorda, sier Brekke.

