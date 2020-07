DREPT: Daphne Caruana Galizia hadde mange tilhengere på Malta. Hun avdekket korrupsjon, og var sterkt kritisk til sittende næringslivstopper og politiske ledere i landet. Foto: STRINGER / AFP

Mellommann i journalist-drap hardt knivskadet

Melvin Theuma, som påstår han kontaktet mennene som er siktet for drapet på Daphne Caruana Galizia, ble onsdag funnet med alvorlige stikkskader i sitt eget hjem.

Nå nettopp

Reuters skriver at den selvutnevnte mellommannen i drapet på korrupsjons-journalisten Daphne Caruana Galizia, Melvin Theuma, ble tirsdag funnet i en pøl med blod i sitt eget hjem på Malta.

– De første indikasjonene tyder på at Melvin Theuma skadet seg selv, men etterforskningen fortsetter, sier politiet i en pressemelding.

Politiet ble først tilkalt da advokaten til Theuma tok kontakt og sa klienten ikke tok telefonen.

Hendelsen fant sted bare timer før mellommannen skulle fortsette å legge frem beviser i rettssalen i Valletta.

ETTERFORSKER: Selv om politiet først anså skadene som selvpåførte vil de etterforske saken videre. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X07045

Journalisten Galizia ble drept av en bilbombe i Malta i oktober 2017.

Hun styrte bloggen Running Commentary – Daphne Caruana Galizia's Notebook, som hadde flere lesere enn alle Maltas aviser til sammen.

Der avdekket journalisten, som også skrev for aviser som The Sunday Times og The Malta Independent, korrupsjon og gikk hardt ut mot politikere og næringslivstopper.

les også Anklagene hagler på Malta etter hastemøte om journalistdrap

Theuma, som er en tidligere drosjesjåfør, har pekt ut forretningsmannen Yorgen Fenech som bakmannen for angrepet. Fenech ble i november pågrepet og beskyldt for medvirkning til drapet. Han venter i skrivende stund på rettssaken og avviser beskyldningene som er rettet mot ham.

Måten den tidligere drosjesjåføren var innblandet på, var ifølge ham selv ved å få betalt av Fenech for å kontakte de tre mennene som er siktet for å ha plassert ut sprengladningen som drepte journalisten. Videre har han fortalt hvordan han i ettertid har fryktet for eget liv.

En av de tre tiltalte mennene i saken, Vince Muscat, har selv hevdet at de fikk 150.000 euro for drapet på journalisten. Galizia ble drept med en bilbombe som var plassert under lånebilen hun leide i Bidjina.

Publisert: 22.07.20 kl. 10:37

Les også

Mer om Valletta Drap Malta Korrupsjon Journalisten

Fra andre aviser