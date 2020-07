TÅKE: Tykk tåke forårsaket av luftforurensning i Beijing i 2019. Foto: ROMAN PILIPEY / EPA

Ny klimastudie: Verste og beste scenario er mindre sannsynlig

En ny studie reduserer usikkerheten rundt utfallene av høyere klimagassutslipp, men forskerne advarer likevel om at CO₂-nivået må bli drastisk redusert. Norsk klimaekspert kaller studien banebrytende.

Studien som tirsdag ble publisert av en gruppe internasjonale forskere i Reviews of Geophysics, konkluderer med at vi mest sannsynlig kan utelukke det mest optimistiske scenarioet for global oppvarming.

Samtidig viser studien at sannsynligheten for de verst tenkelige scenarioene er lavere enn hva man tidligere har fryktet.

Forskerne bak studien sier at det har snevret inn spekteret av mulige klimautfall, noe som reduserer usikkerheten som lenge har plaget den offentlige debatten om temaet, skriver The Guardian.

Det har de gjort ved å komme frem til et nytt estimat om hvor følsomt klimaet er for menneskelig påvirkning, kalt klimafølsomhet.

Den nye studien er likevel langt fra betryggende for fremtiden til planeten.

– Hovedbudskapet er at vi dessverre ikke kan forvente at flaks vil redde oss fra klimaendringer, sier Reto Knutti, en av forskerne bak studien, til avisen.

Han sier videre at «det gode er at vi har snevret inn rekkevidden for fremtidig oppvarming noe på lang sikt».

– Det dårlige er at vi ikke lenger kan håpe eller påstå at problemet på magisk vis bare vil gå bort, sier Knutti.

En annen av forskerne bak studien kaller den for moderat gode nyheter. Han sier at den reduserer sannsynligheten for de verste estimatene, men legger til:

– Grunnleggende betyr dette at vi må gjøre mer for å bremse klimaendringene. Vi er ikke i nærheten av å gjøre det, sier Zeke Hausfather ved Berkley-universitet i California.

Hva er klimafølsomhet?

Klimafølsomhet måler hvor følsomt klimaet til planeten er for menneskelig påvirkning.

Frem til nå har Klimapanelet til FN estimert at en dobling av CO₂ i atmosfæren fra nivået i førindustriell tid, har 66 prosent sjanse for å varme opp planeten med mellom med mellom 1,5- og 4,5 grader.

Det førindustrielle nivået av CO₂ i atmosfæren var rundt 280 deler per million, skriver avisen. I mai i år nådde nivået 417 per million, og nivået øker med rundt 2,5 per million hvert år.

Studien snevrer inn spennet for global oppvarming om CO₂-nivået i atmosfæren blir doblet sammenlignet med førindustriell tid.

Ifølge studien er det 66 prosent sjanse for at oppvarmingen vil ligge mellom 2,6 og 3,9 grader om det skjer en dobling av CO₂ i atmosfæren.

Hovedforfatteren bak studien, Steve Sherwood ved Klimaforskningssenteret ved Universitetet i New South Wales, sier at det er helt avgjørende å forstå spennet for klimafølsomheten.

– Alle de andre virkningene av klimaendringer følger klimafølsomheten. Jo større tallet er, desto høyere globale temperaturer og større konsekvenser, sier Sherwood til avisen.

– Banebrytende

Fysiker og seniorforsker ved Cicero senter for klimaforskning Bjørn Samset sier til VG at studien gir ny innsikt om hvordan klimaet reagerer på klimagassutslipp.

– Vi vet hvor mye vi slipper ut, det har vi kontroll på. Men hvor mye varmere det blir fordi vi har sluppet ut klimagassene vi har, er det vanskeligere å vite. Det er nettopp dette forskerne har studert.

Samset sier videre at de fleste av forskerne bak studien har gjort store faglige bidrag rundt klimafølsomhet tidligere, og at de nå trekker sammen flere studier og ser på dem samlet.

– Dette er en kjempeviktig studie. Den vil trolig bli sett på som banebrytende og bringe forståelsen vår av klimafølsomhet videre, sier Samset.

Han sier videre at forskere lenge har visst omtrent hvor bred klimafølsomheten er, men at det har rådet usikkerhet rundt det tidligere svaret. Ifølge seniorforskeren har det lenge vært vanskelig å få denne usikkerheten mindre.

– Nå er klimafølsomheten smalere enn før. Forskerne ha ekskludert de aller laveste klimafølsomhetene, sier Samset og legger til:

KLIMAEKSPERT: Fysiker og seniorforsker Bjørn Samset ved Cicero senter for klimaforskning. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Det er jo synd, for det hadde vært fint om planeten tålte mer CO₂. Men de har også utelukket en del av de høyeste klimafølsomhetene, og det er bra, fordi da blir i hvert fall ikke klimaet plutselig ekstremt varmt.

Ifølge Samset utelukkes da noen av de fryktene som han sier har holdt klimaforskere søvnløse.

– Det betyr ikke at vi synes resultatet er bra. En følsomhet på tre grader er fortsatt mye, og klimaet blir varmet fort. Ingenting av gjetningene våre på hvor varmt det bli fremover, blir endret av denne studien. Vi har derimot blitt sikrere enn før på at fremtidsscenarioene vi bruker er tålig fornuftige, sier han.

– Må kutte raskt og kraftig

På klimatoppmøte til FN i Paris i 2015 ble man enig om en avtale der kutt i CO₂-utslipp skal begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader.

Samset sier at dette fremdeles er målene vi må forholde oss til.

– Om vi skal klare noe som helst av temperaturmålene i Parisavtalen, må vi kutte CO₂-utslippene raskt og kraftig, sier han.

Da er det ifølge Samset snakk om at vi globalt må kutte mellom tre og fem prosent hvert eneste år fremover.

– Det var fullstendig sikkert før denne studien, og det er enda sikrere nå.

Før den nye studien kom, fantes det en liten sjanse for at klimaet var mindre følsomt enn vi trodde. Det var også en liten sjanse for at klimaet var veldig følsomt, ifølge Samset.

– Mens nå er vi sikrere enn før på at svaret ligger midt imellom. Den største usikkerheten, altså det som bestemmer hvor varmt det blir fremover, er hvor mye klimagasser vi slipper ut, sier han.

Studien ser på flere ting samtidig

Tidligere har studier om klimafølsomhet ifølge Samset sett på langt færre ting enn den nye studien. Det er også det som gjør at han kaller studien for banebrytende.

Ifølge Samset har forskerne blant annet tatt med temperaturøkning de siste 150 årene, mønstrer av temperaturer rundt om i verden og naturlige variasjoner. De har også brukt mye informasjon om jordens oppvarming fra forrige istid og i Pilocen-perioden for tre millioner år siden.

– Det er det jeg tror gjør at denne studien er et steg fremover, sier han.

– Endelig begynner vi å forstå samspillet mellom menneskeskapt oppvarming og naturlige variasjoner. Det er første gang jeg ser noen gjøre dette så grundig, sier han.

