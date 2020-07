ST. WOLFGANG: Den lille østerrikske byen er blant annet kjent som stedet hvor handlingen finner sted i den kjente operetten «Sommer i Tyrol». Bildet er fra oktober 2019. Foto: thanyarat07 / iStock

Flere turistmedarbeidere i Østerrike har fått påvist corona

Minst 44 nye coronatilfeller er påvist i den lille byen St. Wolfgang i Østerrike. Nesten alle er påvist hos turistmedarbeidere – noe som vekker til live mørke minner.

Så langt er over 600 personer testet for viruset, ifølge Die Welt.

Foreløpig har 258 tester blitt evaluert, hvorav minst 44 av dem er positive. De siste resultatene er ventet søndag.

Flesteparten av tilfellene er påvist hos ansatte i reiselivsbedrifter – mange av dem praktikanter, skriver avisen. Også en feriegjest skal ha testet positivt.

– Vi kan ikke fastslå med sikkerhet om smitten har funnet sted i boligene hvor de sover og spiser sammen, eller i spesifikke lokaler. Enkelte av praktikantene har vært innom både «13er Haus» og «W3», sier Alois Lanz, lederen for den lokale administrasjonen i Gmunden, til avisen.

«13er Haus» og «W3» omtales begge som barer. Virksomhetene vil i utgangspunktet holdes stengt over helgen, opplyser Lanz.

Skiturister tok med smitte hjem

Smittetilfellene vekker til live mørke minner fra Ischgl i Tyrol, som er et av de største og mest populære vintersportsstedene i Alpene.

Her ligger den mye omtalte «coronabaren» Kitzloch – som var en del av årsaken til at viruset spredte seg til Norge.

I begynnelsen av mars var det stinn brakke og høy stemning fra klokken 15.00 til 19.00 hver dag. På baren befant det seg mange norske gjester.

VINTERFERIE: Fra alpelandsbyen Ischgl i Østerrike brakte skiturister coronasmitten til Norge. Foto: Harald Henden, VG

Torsdag 5. mars ble de første smittetilfellene med opphav i Østerrike registrert i Norge. I april ble 1.600 smittetilfeller i Europa knyttet til personer som hadde vært i Ischgl.

Bernhard Zangerl har vært åpen i medier om hvordan viruset spredte seg fra ansatte til gjester. Han har tidligere fortalt til VG at alle deres 14 kelnere ble bekreftet smittet 9. mars.

13. mars ble Ischgl og andre vintersportssteder i regionen isolert med portforbud og veisperringer. Titusener av turister ble bedt om å reise hjem.

Stigende smittetrend

Østerrike er ett av flere land i Europa som nå har en stigende smittetrend, viser VGs oversikt. Søndag er over 20.300 personer bekreftet smittet og 712 døde.

Ifølge helseminister Rudolf Anschober er antall daglige tester i Østerrike på et rekordnivå.

– Med et gjennomsnitt på rundt 10.000 tester, vil flere enn noen gang før bli sjekket for viruset, sier ministeren, ifølge kringkasteren BR24.

Selv om de nylig påviste tilfellene gir grunn til bekymring, er det også optimisme for at situasjonen forblir under kontroll, mener han.

Lørdag formiddag viser VGs oversikt at Ukraina, Slovakia, Moldova, Sveits, Polen, Montenegro, Frankrike, Luxembourg, Romania, Tsjekkia, Ungarn, Danmark, Belgia, Litauen, Nederland, Spania og Monaco også har en stigende smittetrend.

