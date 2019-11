SPORLØST FORSVUNNET: Ingen har sett Wilma Andersson siden 14.november. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Håper svenske Wilma (17) fortsatt er i live - en kamp mot klokken

Fredag må påtalemyndighetene i Sverige avgjøre om mannen som er pågrepet og mistenkt for å ha drept Wilma Andersson skal varetektsfengsles. Samtidig jobber flere titalls personer på spreng for å finne 17-åringen fra Uddevalla.

Torsdag er det én uke siden Andersson forsvant. Hun ble meldt formelt savnet forrige lørdag.

Politiet frykter at 17-åringen er drept, og har pågrepet kjæresten hennes - en mann i 20-årene. Han har nå status som mistenkt. Mannen nekter straffskyld.

Ifølge Aftonbladet har politiet fått inn en rekke tips, men så langt er de ikke noe nærmere en forklaring på hvor Andersson er eller hva som har skjedd med henne.

– Politiet har sammen med påtalemyndigheten kommet fram til at det er mye som tilsier at Wilma Andersson har blitt utsatt for noe kriminelt, skrev politiet på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

Skulle ta lappen

Det var fredag forrige uke at faren til Wilma Andersson begynte å fatte mistanke. 18-årsdagen hennes nærmet seg, og forrige fredag fikk faren godkjennelse til å ta henne med på øvelseskjøring. Dermed forsøkte han å ringe datteren sin for å fortelle at alt var i boks, opplyser et familiemedlem til Expressen.

På det tidspunktet skal han ikke ha vært klar over at ingen hadde sett eller hørt noe fra Wilma Andersson siden dagen før.

– De hadde jo sagt at de skulle øvelseskjøre så fort alt ble klart, så vi reagerte på at hun ikke svarte. Hun hadde lengtet etter å komme i gang med førerkortet, forteller et familiemedlem til den svenske avisen.

På dette tidspunktet bodde Andersson hos kjæresten sin, og ifølge personen Expressen har snakket med fikk ingen tak i hverken henne eller kjæresten. Dagen etter ble Wilma Andersson meldt savnet hos politiet.

Har funnet klær

En rekke personer har deltatt i søket etter 17-åringen. Onsdag kveld meldte et titalls frivillige personer fra Forsvaret seg for å delta i søket. Organisasjonene «FIKK» og «Missing People» deltar også i leteaksjonen.

– Vi har ikke gitt opp håpet om at vi kan finne henne i live, sier politiets pressetalsperson Stefan Gustafsson til Aftonbladet.

AVSPERRET: Politiet sperret natt til tirsdag av et skogsområde utenfor Uddevalla. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Store områder i, og rundt, Uddevalla er finkjemmet for spor. Ifølge Aftonbladet har det blant annet blitt funnet klær som ligner på Anderssons klær. Det er så langt ikke bekreftet at funnet kan settes i sammenheng med forsvinningen.

– Vi har vært tydelige på at man ikke kan slå fast noe om det som er funnet så lang. Fra politiets side har vi ikke funnet noe som kan kobles til Wilma, sier politiet til Aftonbladet.

Familien har uttrykt stor takknemlighet overfor de mange som har stilt opp for å finne 17-åringen de siste dagene.

– Den 25.juli skulle hun ha fylt 18, eller rettere sagt - hun skal fylle 18. Vi gir ikke opp håpet, sier et familiemedlem til Expressen.

Håper fortsatt

Senest fredag må påtalemyndighetene avgjøre om de skal begjære den mistenkte mannen varetektsfengsles. Det betyr at etterforskerne nå kjemper mot klokken.

– De jobber utrettelig for å danne et så godt grunnlag som mulig, sier pressetalsperson Stefan Gustafsson til den svenske avisen.

Søket fortsetter med full styrke, og torsdag vil politiet finkjemme flere områder rundt den svenske byen.

– Vi har ikke gitt opp håpet om at vi kan finne henne i live. Vi jobber fremdeles med flere ulike scenario. Det kan finnes forklaringer som vi ikke kjenner til. Men det er jo slik at jo lenger tid det tar, jo mer sannsynlig er det at en straffbar handling har blitt begått, sier Gustafsson.

Publisert: 21.11.19 kl. 09:40

