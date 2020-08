DREPT: Sarah (17) og Amina (18) skal ha blitt drept av sin far Yaser Abdel Said, nå er han tatt. Foto: Privat

Siktet for æresdrap på døtrene – tatt etter 12 år på rømmen

Tolv år etter at han skal ha skutt og drept sine to døtre, ble Yaser Abdel Said (63) torsdag pågrepet av FBI i Justin nord i Texas.

1. januar 2008 skal Said ha tatt Sarah (17) og Amina (18) med i drosjen sin fra hjembyen Lewisville, angivelig for at de skulle ut og spise.

Han skal ha kjørt dem til byen Irving utenfor Dallas, hvor han ifølge politiet skal ha skutt begge i bilen. Begge døde etter å ha blitt skutt flere ganger.

Politiet i Irving uttalte den gang at motivet var uklart, men de trodde at Said var opprørt over tenåringsjentenes oppførsel og forhold.

DRAPSSIKTET: Yaser Abdel Said er siktet for drapene på sine to døtre. Foto: Irving Police Department

Jaget rettferdighet

– Siden den kvelden har politiet i Irving og våre partnere i Dallas FBI utrettelig jaget rettferdighet for Amina og Sarah, sier politimester i Irving Jeff Spivey til den lokale CBS-stasjonen i Dallas.

– Selv etter 12 år av frustrasjon og blindgater har jakten på drapsmannen aldri opphørt. Dagens pågripelse av faren bringer oss nærmere at rettferdigheten seirer på deres vegne, sier politimester Spivey.

TATT: Yaser Abdel Said ble i 2014 oppført på listen over FBIs ti mest ettersøkte. Nå har de arrestert mannen.

Sønn og bror tatt

Pågripelsen var udramatisk. Den tidligere taxisjåføren er satt i føderal varetekt. Også hans sønn og bror er pågrepet, mistenkt for å ha skjult en rømling.

– Erfarne etterforskere i den FBI-ledede politistyrken ga aldri opp å finne ham og lovet aldri å glemme de unge ofrene i denne saken, sier etterforskningsleder i FBI Matthew DeSarno ifølge CBS.

Den tragiske historien om jentene fra Lewisville er fortalt i den prisvinnende dokumentaren «The Price of Honor».

RETTFERDIGHET: På facebook er det en egen side med over 6000 medlemmer, «Justice for Sarah and Amina», som har jobbet for en løsning på drapene. Bildene av søstrene er hentet fra denne siden. Foto: Privat

– Motivet uvesentlig

Politimester Spivey sier i dag at motivet ikke spiller noen rolle.

– Hva som ledet ham til drapene, er irrelevant. Det faktum at han drepte sine to døtre, at han har vært på flukt i 12 og at flukten fra rettferdighet er over og rettferdigheten for Amina og Sarah starter, det er det som betyr noe for oss.

