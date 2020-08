SKAPER UTFORDRINGER: «Tørt tordenvær» fortsetter å skape utfordringer for brannherjede California. Foto: Noah Berger / AP

Rekordbrannene i California: Rødt farevarsel for «tørt tordenvær»

Søndag truer mer «tørt tordenvær» og rekordvarme skogbrannene som herjer i California. Samtidig har president Donald Trump utsendt en katastrofeerklæring som åpner for føderal hjelp.

Fredag ba California-guvernør Gavin Newsom om hjelp til å håndtere de rekordstore skogbrannene i delstaten.

Nå har han blitt hørt. Ifølge The Guardian er hjelp fra Canada og ti amerikanske stater på vei til delstaten.

Lørdag utsendte også president Donald Trump lørdag en katastrofeerklæring, som åpner for føderal støtte for dem som er rammet av skogbrannene.

– Takk, Donald Trump for ditt samarbeid og for å ha utsendt denne katastrofeerklæringen, skriver Newsom på Twitter.

I tillegg har nasjonalgarden og militæret sendt hjelp.

Newsom har også bedt om hjelp fra det han omtaler som de «beste brannmannskapene på skogbrann i verden» fra Australia. Landet som tidligere i år ble hardt rammet av skogbranner.

Fortsetter å vokse

Hjelpen kan komme godt med. Søndag er det sendt ut rødt farevarsel for store deler av California-kysten, og varsel for stor brannfare i store deler av Nord-California.

Dette på grunn av uvær med «tørt tordenvær» som er ventet å treffe delstaten søndag morgen.

– Dette er tordenvær som har med seg lynnedslag og sterk vind, men nesten ikke noe eller ingen nedbør. Det er det samme som vi har sett tidligere i uken med over 12.000 lynnedslag, som startet hundrevis av nye branner, sier Daniel Berlant pressetalsmann for brannvesenet.

Over 13.700 brannmenn kjempet lørdag mot flammene til over 24 store skogbranner i delstaten.

– Mange av disse brannene har fortsatt å vokse, og har startet på grunn av lynnedslag, sier Berlant og legger til:

– Det er veldig viktig at alle gjør sin del for å forhindre branner, men samtidig forbereder seg på flere. Fjern alt brennbart rundt hjemmet ditt, ha en krisepakke klar og samlet på ett sted, slik at du kan evakuere raskt om det blir nødvendig.

I FLAMMER: Mens det amerikanske flagget vaier i vinden står store områder i California i flammer. Foto: JOSH EDELSON / AFP

Rekordbranner

To av brannene som herjer i delstaten har det siste døgnet utviklet seg til å bli to av de største brannene i delstatens moderne historie, skriver brannvesenet på Twitter.

«SCU-komplekset» er nå den nest største brannen i delstatens historie, mens «LNU-komplekset» er den tredje største.

– California kjemper nå mot to av de største brannene i historien, samtidig har det den siste uken vært nærmere 600 nye branner på grunn av lynnedslag. Dette er ekstraordinære tider og forhold, men California er sterke og vi skal komme oss gjennom dette, sier guvernør Gavin Newsom i en pressemelding.

Så langt har totalt seks mennesker mistet livet i skogbrannene. Over 175.000 har blitt bedt om å evakuere.

