EILAT: Badebyen Eilat ligger ved kysten, helt sør i Israel. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Israel: Jente (16) skal ha blitt gjengvoldtatt - elleve pågrepet

Politiet i Israel har arrestert elleve personer, mistenkt for å være involvert i gjengvoldtekten av en 16 år gammel jente.

Det melder avisen Haaretz. Hendelsen skal ha skjedd for to uker siden på et hotell i badebyen Eilat, sør i landet.

Fra tidligere har politiet arrestert flere personer for å ha deltatt i ugjerningene. Politiet har uttalt, ifølge Jerusalem Post, at de etterforsker mulighetene for om jenta ble voldtatt av opptil 30 menn.

Søndag ble også hotellsjefen pågrepet og mistenkt for å ha hindret etterforskningen, og for å ha unnlatt å stanse en pågående forbrytelse.

Tosifret antall overgripere

I tillegg til de syv personene som søndag er pågrepet, vil politiet begjære forlenget varetekstfengsling av tre mistenkte som ble pågrepet i forrige uke.

Totalt skal elleve være anholdt i saken, ifølge Jerusalem Post. To av dem skal være 17 år.

Politiet jobber nå med identifisere alle personene som kan ha vært involvert i voldtekten av jenta.

To 27-årige menn som ble arrestert tidligere i uken, er av politiet beskrevet som hovedmistenkte, og at de besitter bevis på dette.

FESTET: Jenta sier hun var på fest med venner på hotellet da voldtektene skjedde. Foto: Berit Keilen / Scanpix

Festet med venner

Jenta kontaktet politiet forrige fredag, og fortalte da at hun var blitt voldtatt av et stort antall personer to dager tidligere – på hotellet «The Red Sea».

Ifølge Jerusalem Post var jenta på vei til hotellrommet da hun ble overfalt. Voldtekten skal ha pågått i lang tid.

Kilder forteller til avisen Haaretz at hotellets overvåkingskameraer skal ha fanget opp stor trafikk av mennesker rundt rommet der jenta befant seg.

Politiet jobber nå med å analysere disse opptakene for å identifisere personene.

Publisert: 24.08.20 kl. 10:15

