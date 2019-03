I KLEM: Storbritannias statsminister ble tatt høflig imot på EU-toppmøtet torsdag av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Mer EU-drama: Britene må godta EU-avtalen, eller forlate 12.april

BRUSSEL (VG) EU-toppene skal være enige om å gi Storbritannia og Theresa May to ukers utsettelse med brexit. Om parlamentet i London nå godtar avtalen de har stemt ned to ganger tidligere, er brexit-datoen 22.mai.

Bak stengte dører i Brussel har EU -lederne drevet nervekrig med den britiske statsministeren Theresa May , som vil utsette brexit.

Britene får nå to opsjoner: EU vil la Storbritannia få bli inne i varmen fram til 22.mai, men det avhenger av at parlamentet nå godtar den nedstemte avtalen.

Hvis avtalen igjen ryker, har britene til 12.april med å angi veien videre. Eller forlate uten avtale.

– Jeg vil nå møte Theresa May og legge fram vårt enstemmige vedtak, skrev EU-president Donald Tusk på Twitter klokken 23.20 norsk tid, torsdag kveld.

På en pressekonferanse like før midnatt, bekreftet Tusk at den britiske statsministeren hadde godtatt EU-toppenes plan.

I et vedtak som BBC gjengir torsdag kveld, gjør toppmøtet det også enstemmig klart at det ikke kommer på tale å endre noe i avtalen som Theresa May og EU tidligere har forhandlet fram.

Sendt på gangen

Et par timer ut i toppmøtet torsdag ble May kastet ut og EUs resterende medlemmer fortsatte å diskutere hvordan de skal håndtere Brexit videre.

En pressekonferanse i EU-hovedkvarteret, som skulle begynt klokken 19.00, ble utsatt på ubestemt tid.

– Så mange datoer. Det minner litt om Tinder, sa en EU-diplomat til journalister i pressesenteret tidligere torsdag kveld.

1001 dager

Tidligere torsdag kveld var ulike datoer på EU-ledernes bord:

Nettavisen Politico meldte torsdag kveld at ett løsningsforslag gikk ut på å «akseptere en utsettelse inntil 7.mai og invitere Storbritannia til å godta dette.»

Dette skal var teksten i et tidligere utkast til vedtak i EUs høyeste organ, lekket til flere medier torsdag ettermiddag:

«Det europeiske råd forplikter seg til å enes om, før 29. mars 2019, en forlengelse til 22. mai 2019, forutsatt at utmeldingsavtalen godkjennes av Underhuset neste uke.»

1001 dager etter at britene stemte nei til videre EU-medlemskap fortsatte dramaet mellom EU og Storbritannia.

Ba om mere tid

Theresa May hadde før møtet sendt brev til EU-lederne og bønnfalt om at utsettelsen måtte vare ut juni.

Men de første signalene inne fra EU-toppmøtet var negative for den hardt pressede britiske statsministeren, som allerede har fått sin brudd-avtale med EU stemt ned to ganger i Underhuset i London.

No deal fra Macron

EUs knallharde vilkår for enhver utsettelse var at Underhusets flertall bøyer av og godtar brexitavtalen.

– Sier Underhuset nei til utmeldingsavtalen enda en gang, vil det utløse «no deal», advarte Frankrikes president Emmanuel Macron da han kom til EU-toppmøtet torsdag ettermiddag.

22.mai er dagen før EU-borgerne går til valg og skal sette sammen Europaparlamentet. EUs lover forutsetter at alle medlemsland sender folkevalgte til Europaparlamentet. Storbritannia kan ikke få en lengre utsettelse, med mindre britene deltar i dette valget.

KRITISK: Theresa May blir ønsket velkommen til EU-toppmøtet i Brussel av Østerrikes regjeringssjef Sebastian Kurz torsdag ettermiddag. Foto: Aris Oikonomou / AP

Unngå kaos

Alt handlet nå om å unngå kaos. Det var omkvedet utenfor møtesalen der de 28 stats- og regjeringssjefene satt i intense drøftelser torsdag ettermiddag og kveld.

Men med bare en drøy uke igjen til oppsigelsen går ut og britene skal ut, var det totalt umulig å forutsi hva som vil skje de nærmeste timene og dagene, om Storbritannia ramlet ut av EU uten avtale, eller om de ble innvilget en utsettelse.

Theresa May sa til pressen i Brussel, på vei inn til toppmøtet. at det er viktig å få gjennomført Brexit, og hun beklaget personlig at det ble nødvendig å be om en utsettelse.

– Jeg håper oppriktig at vi kan gjøre det med en avtale, sa May.

