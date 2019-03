KRITISK: Theresa May blir ønsket velkommen til EU-toppmøtet i Brussel av Østerrikes regjeringssjef Sebastian Kurz torsdag ettermiddag. Foto: Aris Oikonomou / AP

Drama i Brussel: EU-topper vil kaste ut britene uten brexitavtale

BRUSSEL (VG) Bak stengte dører i Brussel driver EU-lederne nå nervekrig med den britiske statsministeren Theresa May, som vil utsette brexit og bruddet med EU fra neste fredag, og til 30. juni.

BBC melder torsdag ettermiddag at EU -rådets rumenske formannskap har sagt at en utsettelse bare kan vare i tre uker, altså fram til 18. april.

Theresa May har sendt brev til EU-lederne og bønnfalt om at utsettelsen må vare ut juni.

Men de første signalene inne fra EU-toppmøtet er negative for den hardt pressede britiske statsministeren, som allerede har fått sin brudd-avtale med EU stemt ned to ganger i Underhuset i London.

EUs knallharde vilkår for enhver utsettelse er at Underhusets flertall bøyer av og godtar brexitavtalen.

– Sier Underhuset nei til utmeldingsavtalen enda en gang, vil det utløse «no deal», advarte Frankrikes president Emmanuel Macron da han kom til EU-toppmøtet torsdag ettermiddag.

1001 dager

Det er nå 1001 dager siden flertallet av britene i folkeavstemning stemte for å forlate EU.

Alt handler nå om å unngå kaos, er omkvedet utenfor møtesalen der de 28 stats- og regjeringssjefene nå sitter i intense drøftelser.

Men med bare en drøy uke igjen til oppsigelsen går ut og britene skal ut, er det totalt umulig å forutsi hva som vil skje de nærmeste timene og dagene, om Storbritannia ramler ut av EU uten avtale, eller om de innvilges en utsettelse.

Theresa May sa til pressen i Brussel, på vei inn til toppmøtet. at det er viktig å få gjennomført Brexit, og hun beklaget personlig at det ble nødvendig å be om en utsettelse.

– Jeg håper oppriktig at vi kan gjøre det med en avtale, sa May.

Gjør alt i vår makt

Tysklands forbundskansler Angela Merkel var langt mer forsonende en sin franske kollega. Hun sier at hun vil gjøre alt hun kan for å unngå en hard brexit neste uke.

– Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å sikre en velordnet brexit, sa Merkel da hun ankom til EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag, ifølge NTB.

