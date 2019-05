LOVER Å HJELPE: Gynekolog Colleen McNicholas på et undersøkelsesrom i Planned Parenthoods klinikk i Missouri tirsdag. Foto: Reuters

Missouris eneste abortklinikk frykter de må stenge dørene

Klinikkens lisens til å gjennomføre aborter går ut fredag. Tirsdag saksøkte de myndighetene for å få den fornyet.

– Uansett hva som skjer på fredag vil vi fortsette å hjelpe pasientene våre med å få hjelpen de trenger, sa gynekolog Colleen McNicholas til reportere i NBC tirsdag.

Hun jobber ved klinikken til Planned Parenthood i St. Louis – det eneste stedet i delstaten der pasienter kan få gjennomført en lovlig abort. Fredag denne uken går lisensen deres for å utføre aborter ut, og klinikken sier de ikke forventer at den blir fornyet. Tirsdag leverte de et søksmål mot delstaten.

Dersom klinikken mister sin rett til å gjennomføre aborter, blir Missouri den første delstaten i USA uten dette tilbudet siden Roe vs. Wade-avgjørelsen i 1973, skriver CNN. Høyesterettsavgjørelsen stadfestet at abort er lovlig i tiden før et foster er levedyktig utenfor livmoren. Dette regnes som 24 uker inn i svangerskapet.

Undertegnet streng abortlov

– Missouri kan bli den første delstaten som mørklegges. Uten et helsesenter som tilbyr trygge og lovlige aborter, sier Dr. Lean Wen, leder for Planned Parenthood i en uttalelse gjengitt i lokalavisen St. Louis Post Dispatch.

ABORTKAMP: En abortmotstander hadde tirsdag stilt seg opp utenfor klinikken til Planned Parenthood i St. Louis for å dele ut brosjyrer. Foto: Reuters

Ifølge McNicholas får tusenvis av kvinner gjennomført abort ved klinikken hvert eneste år.

Guvernøren i Missouri undertegnet en streng abortlov forrige uke – en lov som innebærer at det ikke blir lov å ta abort åtte uker ut i svangerskapet, eller senere. Forbudet gjelder selv om graviditeten er skjedd ved voldtekt eller incest. Leger som utfører abort vil risikere mellom fem og 15 år i fengsel.

Loven trer ikke i kraft før 28. august. Dersom lisensen til Planned Parenthood går ut på fredag, vil kvinner i delstaten likevel allerede nå måtte reise til en annen delstat dersom de ønsker å ta abort, sier organisasjonen.

Avgjørelsen faller fredag

Leder for delstatens helsedepartement, Randall Williams, sier til St. Louis Dispatch at de vil ikke vil bestemme seg for hvorvidt klinikken får fornyet lisensen eller ikke før på fredag. En talsperson for departementet sier til CBS News at lisensen er «under behandling».

Bakgrunnen for striden skal være flere vilkår myndighetene kom med for at de skulle kunne fornye lisensen, blant annet et om å intervjue syv leger som gjennomfører aborter ved klinikken, skriver CBS.

– Dersom det er problemer ved måten vi utfører tjenestene våre på, ønsker vi å vite om det slik at vi kan ta stilling til det. Men vi kan ikke gjøre det når vi blir angrepet, sier Colleen McNicholas.

Publisert: 29.05.19 kl. 19:44