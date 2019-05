Rammet av skandalevideo: Kurz må gå av som statsminister

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz er felt i et mistillitsforslag som opposisjonen la fram. Høyreorienterte Frihetspartiet (FPÖ) støttet forslaget.

Axel Støren Wedén

NTB

Regjeringskrisen i Østerrike startet etter offentliggjøringen av et videoklipp som viste regjeringens visestatsminister, Heinz-Christian Strache, tilby regjeringskontrakter mot politisk støtte.

Nå har videoen, som har rystet Østerrike, også felt Sebastian Kurz, landets statsminister.

FPÖ gjorde det alt for en uke siden klart at de ville stemme for opposisjonens mistillitsforslag. Mandag gjentok partiets leder Norbert Hofer dette.

– Vi vil støtte det, sa han.

TVUNGET AV: Sebastian Kurz må gå av som Østerrikes statsminister. Foto: Ronald Zak / TT NYHETSBYRÅN

FPÖ satt inntil nylig i regjering med statsminister Sebastian Kurz' konservative parti ÖVP, men trakk seg da Kurz i tidligere i måneden sparket innenriksminister Herbert Kickl.

Konflikten mellom de to partiene toppet seg da de tyske avisene Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung publiserte en video der FPÖs daværende leder Heinz -Christian Strache tilbyr en russisk kvinne, som hevdet å være niesen til en russisk oligark, lukrative offentlige kontrakter i Østerrike i bytte mot valgkampstøtte.

Strache måtte gå av som partileder og visestatsminister, og Kurz sparket Kickl som var generalsekretær i FPÖ da Strache var leder.

Kurz erstattet de avgåtte FPÖ-statsrådene med teknokrater og høytstående tjenestemenn og har varslet nyvalg i september, men Europas yngste regjeringssjef, som er 32 år gammel, må nå levere fra seg nøklene til statsministerkontoret.

President Alexander Van der Bellen må nå i henhold til grunnloven utpeke en ny regjering bestående av teknokrater som skal styre fram til det blir holdt nyvalg i begynnelsen av september.

Den politiske skandalen har imidlertid lokket frem østerrikernes galgenhumor. Som et svar på Strache-videoen, som er filmet i en villa på den spanske ferieøya Ibiza, har Vengaboys sin 20 år gamle hit, «We’re Going to Ibiza», nådd toppen av hitlistene i Østerrike.

