SØKET FORTSETTER: Dykkere på vei ned til vraket etter båten «Mermaid» på bunnen av elven Donau i Budapest torsdag.

Overlevde båtulykken: – Strømmen var sterk og folk fløt av gårde

Overlevende i Budapest forteller om de dramatiske sekundene etter at turistbåten de var om bord i kantret.

– Strømmen var så sterk og folk fløt av gårde, men redningsarbeiderne kom ikke, forteller en av de syv som overlevde ulykken, 31 år gamle Jung.

Hun snakket torsdag med det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap på et hotell i Budapest der hun og de andre overlevende var samlet. Intervjuet er gjengitt av AFP.

Gråtende forteller Jung at hun sto på dekk for å ta bilder da ulykken skjedde, og at hun fikk klamret seg fast i en livbøye da hun ble kastet ut i vannet.

– Jeg så et stort skip komme mot oss, men vi forventet aldri at det skulle treffe båten vår, sier hun.

En av passasjerene, 66 år gamle Ginger Brinton, sto på dekk og så folk i vannet som ropte på hjelp.

– Vi kjente ikke noe smell. Vi så bare folk i vannet. Det var forferdelig, forteller Brinton til AFP.

BLOMSTER OG LYS: Torsdag kveld la mange ned blomster og lys på ved Margaret Bridge, der vraket etter båten som kantret i Budapest onsdag kveld ble funnet. Foto: Zoltan Balogh / MTI

En annen overlevende, 32 år gamle Yoon (32), forteller at båten kantret svært raskt.

– De som sto på dekk falt i vannet og andre ble fanget inne i kabinen.

Ifølge politiet kantret og sank turistbåten i løpet av syv sekunder etter et sammenstøt med «Viking Sigyn», som er eid av Viking River Cruises.

De er to av de syv som ble hentet i live opp fra det kalde vannet onsdag kveld. Én av dem er fortsatt innlagt på sykehus, med det som skal være brukne ribben, ifølge ungarsk TV.

Utenriksdepartementet i Sør-Korea har opplyst at ingen av turistene hadde på seg redningsvester.

Arresterte kapteinen

Flere av de sørkoreanske familiemedlemmene til ofrene etter båtulykken i Budapest onsdag reiser fredag til Budapest.

Til tross for iherdig leting etter de savnede har dårlig vær med mye regn og dårlig sikt gjort letearbeidet vanskelig. Kaldt vann gjør at redningsarbeiderne har liten tro på å finne flere overlevende.

Hundrevis av personer har natt til fredag deltatt i søket etter de mange savnede, skriver ungarske Index.

Ungarske myndigheter forbereder seg fredag på å heve den over 70 år gamle turistbåten som sank. Det er ventet at arbeidet vil ta flere dager. Båten ble torsdag lokalisert ved Margaret-brua, ikke langt unna parlamentet i sentrum av den ungarske hovedstaden, skriver NTB.

Tidligere har myndighetene opplyst at hendelsen etterforskes som en kriminell handling. Sent torsdag kveld ble kapteinen på elvecruiseskipet Viking Sigyn, som kolliderte med turistbåten, satt i varetekt, skriver NTB.

Den 64 år gamle ukrainske kapteinen er mistenkt for «handlinger som førte til ulykken».

Nå lover statsminister i Ungarn, Viktor Orbán, en grundig etterforskning av ulykken.

– Det har skjedd en ulykke hvor passasjerene nesten var uten sjanse til å overleve, sier statsministeren til statlig ungarsk radio fredag.

Publisert: 31.05.19 kl. 12:04