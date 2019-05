I 3D: Attraksjonen skal ifølge skaperne av parken vise ulykken til Diana i 3D. Foto: JAMAL A. WILSON / AFP

Lager attraksjon om prinsesse Dianas dødsulykke i fornøyelsespark

National Enquirer Live vil gjenskape ulykken som drepte den høyt elskede britiske prinsessen i 1997 - i 3D. Dianas tidligere talsperson er veldig kritisk.

– Det er definitivt ikke dårlig smak, mener Robin Turner, en av hovedinvestorene i fornøyelsesparken, som vil utforske historiene National Enquirer har avdekket.

Dette er ikke Dickie Arbiter, kongehusets tidligere talsperson, enig i.

– Han sier det ikke er dårlig smak. Vel, jeg tviler på at han ville kjent igjen dårlig smak om det slo han i trynet, sier han til The Independent.

Han sier også at ordet «tacky» ikke er dekkende for hvor smakløst attraksjonen er.

– Enhver normal-tenkende person ville bli støtt av en slik ting.

Han legger også til at prins Harry og prins William vil bli svært fornærmet hvis morens dødsfall blir gjort til underholdning.

IKKE FORNØYD: Ifølge Dickie Arbiter vil ikke Dianas sønner, prins Harry og prins William bli fornøyde hvis de får høre at morens dødsfall skal bli underholdning. Her er de sammen med Diana som barn. Foto: John Redman / TT / NTB Scanpix

Skaperne av parken sier de har håndtert ulykken på best mulig vis.

– Det er ikke noe blod. Ikke noe av det. Du ser bilulykken gjennom en data-animasjon, sier Robin Turner.

Han sier videre at hele turen hennes, fra Ritz hotell, med journalistene i hælene, og det blendende lyset de tror blendet sjåføren skal vises. Alt skal ifølge investoren gjøres i 3D på veldig profesjonelt vis.

Det opplyses også om at de som har vært igjennom Diana-attraksjonen skal spørres ut om hva de tror har skjedd i tunnelen. Der blir de besøkende presentert for flere kjente konspirasjonsteorier, som at hun var gravid og at det var et mord bestilt av Buckingham Palace.

ULYKKEN: Slik så bilen prinsesse Diana satt i ut etter kollisjonen som tok livet hennes. Foto: PIERRE BOUSSEL / AFP

Turner håper ikke den kongelige familien tar attraksjonen ille opp, men han innser at det kan komme reaksjoner.

– Jeg vet de er veldig sensitive. Men det er ikke noe nytt som presenteres, sier han.

Diana-attraksjonen er ikke den eneste i parken. Omkring 100 andre attraksjoner skal befinne seg der. Blant annet en om konspirasjonsteoriene rundt mordet på John F. Kennedy. De skal også ha attraksjoner som gjenskaper åstedet til OJ Simpson eks-kones dødsfall og Michael Jackson som holder ungen sin ut av et vindu.

Fornøyelsesparken ligger i Pigeon Forge i Tennessee, og skulle etter planen åpnes på fredag.

Publisert: 25.05.19 kl. 00:02