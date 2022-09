Liz Truss (47) blir Storbritannias tredje kvinnelige statsminister

Landets utenriksminister vant kampen mot tidligere finansminister Rishi Sunak (42) i kampen om å blir Boris Johnsons arvtager som partileder for De konservative, og dermed også statsminister.

Mellom 160.000 og 170.000 medlemmer i Det konservative partiet har den siste tiden hatt mulighet til å stemme på den de ønsker skal lede partiet etter Boris Johnson, som går av både som partileder og statsminister i kjølvannet av skandalene rundt coronafestene i Downing Street.

Medlemmene har hatt to valg: Utenriksminister Liz Truss, eller tidligere finansminister Rishi Sunak.

Den de har valgt til partileder overtar også automatisk som statsminister.

Klokken 13.30 mandag var resultatet klart: Liz Truss vant, og blir dermed Storbritannias tredje kvinnelige statsminister. Hun fikk 81.326 stemmer mot Sunaks 60.399 stemmer.

– Det er en ære å bli valgt som leder for Det konservative partiet, sa Truss da resultatet var klart, og takket de som har organisert «det som må være det lengste jobbintervjuet i historien».

NY LEDER: Liz Truss blir ny partileder og statsminister.

Storbritannia-ekspert Erik Mustad, som er lektor i britiske studier ved Universitetet i Agder, forventet Truss-seier basert på sommerens meningsmålinger, men sa følgende til VG før resultatet var klart:

– Det er egentlig overraskende, fordi hun aldri kom ut på topp i parlamentsgruppens avstemninger.

Liz Truss lover at hun skal regjere som en ekte konservativ, og nevner blant annet at hun kommer til å kutte skatter, at hun vil sørge for at Storbritannia kommer til å håndtere den pågående energikrisen og at helsevesenet blir rustet opp.

– Som deres partileder er jeg fast bestemt på at vi skal levere det vi har lovet våre velgere over hele landet.

– Og vi skal levere en fantastisk seier for Det konservative partiet i 2024, sa hun videre.

Info Fakta om ledervalget i Det konservative partiet Mandag 5. september kunngjøres det hvem som har vunnet ledervalget i Storbritannias Konservative parti. Det ventes at vinneren blir innsatt som statsminister i løpet av få dager.

Ledervalget ble satt i gang av Boris Johnsons varslede avgang som statsminister og leder for partiet, som ble kunngjort 7. juli.

I den siste valgomgangen, som varer fra 22. juli til 2. september, får partiets anslagsvis 200.000 medlemmer velge mellom tidligere finansminister Rishi Sunak og utenriksminister Liz Truss.

Truss leder klart på meningsmålingene som er tatt opp blant partimedlemmene.

Sunak og Truss er stemt fram i fem tidligere valgomganger av partiets parlamentarikere i Underhuset. De har gjennom disse valgomgangene stemt ut seks andre kandidater.

De øvrige kandidatene var, i rekkefølgen de ble stemt ut: tidligere helse- og utenriksminister Jeremy Hunt, finansminister Nadhim Zahawi, regjeringsadvokat Suella Braverman, leder for Underhusets utenrikskomité Tom Tugendhat, tidligere kommunal- og likestillingsminister Kemi Badenoch, og statssekretær i handelsdepartementet Penny Mordaunt.

Blant parlamentarikerne har Sunak konsekvent vært den mest populære kandidaten, mens Truss kun med knepen margin snek seg inn på andreplass i femte valgomgang.

Dette er tredje ledervalg i partiet på seks år. I juni 2016 gikk David Cameron av som følge av at britiske velgere stemte for å forlate EU, i juni 2019 gikk etterfølgeren Theresa May av etter store interne stridigheter. Kilder: AFP Vis mer

– Dolket Johnson i ryggen

Kampen om å bli landets nye politiske overhode startet med elleve kandidater i juli. Før alle partimedlemmene skulle få si sitt var det partiets politikere i Underhusets jobb å skrelle valget ned til to.

Allerede før de startet sine avstemninger hadde tre trukket seg. Åtte stod igjen. Gjennom flere avstemningsrunder falt den ene kandidaten etter den andre fra. Og hver gang var det Sunak som fikk flest stemmer.

Dermed var han tidlig favoritten. Truss haltet et stykke bak, men klarte seg godt nok til å stadig gå videre til neste runde.

Det var først i den siste avstemningsrunden hun kom på andre plass, og dermed ble én av de to kandidatene partimedlemmene kunne stemme på.

Ekspert om maktkåt Boris Johnson: − Bryr seg ikke om partiet, eller folket

NEDERLAG: Rishi Sunak tapte kampen om å bli ny statsminister.

Erik Mustad har følgende teori om hvorfor hun likevel ender opp som vinner:

– Hun trakk seg aldri fra Boris Johnsons regjering. Mange partimedlemmer mener nok at Sunak dolket Johnson i ryggen da han trakk seg som finansminister.

I sin tale etter at seieren var klar takket Truss Johnson for innsatsen som statsminister, og skrøt over alt hun mener han har fått til.

Mustad forklarer at blant medlemsmassen skulle flertallet gjerne sett at Johnson fortsatte som statsminister. Dermed ser ikke de på Truss som en sviker, slik de gjør med Sunak. Da han og helseminister Sajid Javid trakk seg fra regjeringen i juli, startet skredet som til slutt førte til Johnsons undergang.

– Stivere, kjedeligere, gråere

Den andre faktoren Mustad trekker frem for å forklare Truss’ favorittstempel er at hun i valgkampen nå har fremstått som den kandidaten som har vært mest folkelig. Hun har rett og slett en bredere appell blant medlemmene.

– Sunak har fremstått stivere, kjedeligere og gråere, sier Storbritannia-eksperten.

Han påpeker likevel at heller ikke Truss er en politiker av folket, men hun har fremstått mer folkelig og løsere i snippen.

– Men hun er overklasse hun også, som alle i Det konservative partiet, sier Mustad.

Info Fakta om Liz Truss * Storbritannias utenriksminister og en av to gjenværende kandidater til å etterfølge Boris Johnson som statsminister og partileder. * Født 26. juli 1975 i Oxford, fullt navn Mary Elizabeth Truss. * Oppvokst i Glasgow, Leeds og Canada. * Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, der hun var aktiv i Liberaldemokratene. * Ble valgt inn i parlamentet for valgkretsen South West Norfolk i 2010, etter å ha tapt to tidligere parlamentsvalg. * Fikk sin første regjeringspost som statssekretær i utdanningsdepartementet i september 2012, fikk deretter flere ulike statssekretær- og ministerposter. * Johnson utnevnte Truss som handelsminister i 2019, og deretter utenriksminister i 2021. Stilte i ledervalget da Johnson trakk seg i juli 2022. * Står for en mer liberal økonomisk politikk og hardere linje overfor EU enn Johnson. * Gift og har to døtre. Kilder: Wikipedia, NTB, AFP Vis mer

VED BORIS’ SIDE: Liz Truss stod støtt ved siden av avtroppende statsminister Boris Johnson selv da det stormet som verst for ham.

– For risikabelt

Truss vil nå stå overfor en enorm utfordring med å samle partiet etter det som først var en svært splittende kamp for å få fjernet Boris Johnson, og det som nå har fortonet seg som en bitter lederstrid.

– Det er et åpent sår. Det viktigste nå blir å få alle til å gå i takt, for de må ta igjen Labour på målingene. De ligger historisk langt bak, forteller Mustad.

Ettersom den kommende statsministeren ikke vil være valgt av hele det britiske folk, men bare medlemmene til det ene partiet, kunne man sett for seg at Truss ønsker å utlyse nyvalg raskt, for å befeste sin egen posisjon. Det er det vanlige i slike situasjoner, men akkurat nå er det mye som taler mot at det vil skje denne gang.

– De ligger så langt bak Labour at de fleste tviler på det. Det er for risikabelt, slår Mustad fast.

Dersom ikke regjeringen utlyser valg tidligere, vil det neste valget på ny statsminister i Storbritannia skje i januar 2025.

Truss vil i morgen besøke dronning Elizabeth for å bli formelt utnevnt som ny statsminister.