DREPT: En kvinne ble funnet drept i en leilighet i den polske byen Oswiecim klokken 17 lørdag kveld.

Venn av drapssiktet nordmann: − Forstår det fortsatt ikke

En norsk mann er siktet for drapet på moren til deres felles barn i Polen. En venninne av mannen forteller at han hadde gledet seg til å besøke datteren.

– Jeg har aldri tenkt at han kunne gjøre noe sånt, sier venninnen til den drapssiktede nordmannen i 20-årene.

Hun har kjent ham i flere år, og beskriver ham som en god venn. Kvinnen ønsker ikke navnet sitt på trykk.

– Han er veldig snill og omtenksom, og jeg har alltid hatt fine samtaler med han. Det er veldig trist at det kan ha endt sånn. Man ser aldri for seg at en venn eller noen nære kommer til den plassen.

Polsk politi gikk lørdag kveld ut med en etterlysning av en savnet jente, etter at jentas mor ble funnet drept i en leilighet i den polske byen Oswiecim klokken 17. lørdag kveld.

Det ble satt i gang et stort søk etter faren til barnet – en norsk mann i 20-årene. Han ble stoppet av dansk politi sent lørdag kveld, mistenkt for drap av den polske kvinnen og for å ha bortført deres felles datter. Datteren ble funnet samtidig, i god behold.

– Forstår det fortsatt ikke

Venninnen forteller at de har vært en del av en stor gjeng som har møttes jevnlig, og at beskjeden kom som et sjokk.

– Alle kjenner på det at det er en person vi har omgått mye. Jeg forstår det fortsatt ikke.

Hun forteller at hun sist møtte mannen for noen måneder siden. Da skal han ha fortalt om at han gledet seg til å se datteren igjen i Polen.

– Han viste et bilde av henne, og vi så at han gledet seg veldig, sier venninnen, og legger til:

– Jeg håper det ordner seg, og at retten går sin gang.

ETTERFORSKES: Politiet i Oświęcim etterforsker drapet på den unge kvinnen og ber om å få den mistenkte nordmannen utlevert fra Danmark.

Påtalemyndigheten i Oświęcim fikk søndag medhold i retten til å be om å få utlevert den drapsmistenkte nordmannen fra Danmark til Polen gjennom en europeisk arrestordre. Det bekrefter aktor Janusz Hnatko, skriver Radio Krakow.

Dersom Danmark samtykker i å utlevere mannen, vil han bli arrestert i Polen og straffeforfølges videre der. Ifølge politiet risikerer mannen en straff på minst 25 år.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med mannens forsvarer Henrik B. Jensen.

Politiet: Delt foreldreansvar

Politiadvokat Arne Fjellstad sa til VG søndag at den siktede mannen har bostedsadresse i Vestland fylke. De to har barn sammen, og det ser ut som den polske kvinnen har bodd i Norge siden 2014, og utvandret fra Norge i mai 2020, ifølge Fjellstad.

Høsten 2019 kom mannen til politistasjonen og meldte datteren savnet. Han ga uttrykk for at han trodde datteren var med moren i Polen, noe politiet fikk bekreftet etter etterforskning.

PÅ RØMMEN: Etter internasjonalt samarbeid ble mannen stanset i en bil i Danmark ved 22.30-tiden lørdag kveld.

En lignende henvendelse fra barnefar kom i 2020.

– Da var tema at mor ikke var kommet tilbake fra Polen. I dokumentene fra 2019 står det at hun på høsten plutselig drar til Polen og tar med datteren, sier Fjellstad til VG mandag.

Saken ble til slutt henlagt fordi barnet befant seg hos mor, opplyser juristen.

– Det ble en situasjon hvor det gikk i et annet spor enn hos politiet. Det ble et spørsmål om samvær og hvem som har ansvaret for barnet. Så vidt jeg vet hadde de på det tidspunktet delt foreldreansvar, sier Fjellstad.

– Er det vanlig at man henlegger slike saker?

– Ingen saker er like, akkurat slike saker har vi ikke så mange av.

Internasjonalt etterlyst

Nordmannen i 20-årene var internasjonalt etterlyst, mistenkt for drapet begått i Polen.

– Mannen hadde bil, så vi har varslet andre land, også Norge, fordi han kjørte av gårde, sa pressetalsmann Sebastian Glen i Krakow-politiet til VG lørdag.

På Twitter har polsk politi takket for samarbeidet.

Ifølge politiet vil den drepte kvinnens far, altså barnets bestefar, nå midlertidig overta omsorgen for barnet.