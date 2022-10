JEVNT: Jari Bolsonari har en svak ledelse etter foreløpig opptelling.

Valg i Brasil: Jevnt løp mellom Bolsonaro og Lula

Hvis president Jair Bolsonaro blir gjenvalgt kan det få konsekvenser for globale klimamål og internasjonal økonomi.

– Vi kommer trolig til å se en enda mer ekstrem Bolsonaro om han vinner i natt, sier samfunnsgeograf, Brasil-kjenner og forfatter Torkjell Leira til VG.

Og legger til:

– Det kan bli ekstremt.

Leira er i Rio i Brasil for å få med seg nattens valgdrama.

Lula da Silva har en knapp ledelse med 50,3 prosent av stemmene over president Jair Bolsonaros 49,7 når 80,9 prosent av stemmene i presidentvalget i Brasil er talt opp, melder Reuters.

Et dypt splittet Brasil gikk søndag til valgurnene. Etter at valglokalene stengte klokken 17.00 lokal tid, begynte gatene å fylles opp av folk. Lula da Silvas tilhengere kledd i rødt, Bolsonaros fanskare i det brasilianske flaggets farger, gult og grønt.

Stemningen er spent.

1 / 4 50–50: Etter valgdagsmålingene var det 50–50 for presidentene. forrige neste fullskjerm 50–50: Etter valgdagsmålingene var det 50–50 for presidentene.

Mens venstresidens kandidat, Lula da Silva, lover en ny kurs og snakker om å ta Brasil tilbake og gi de fattige et bedre liv dersom han vinner valget, er den sittende presidenten mer opptatt av Gud, fedrelandet og familien.

– Bolsonaro har brukt årets valgkamp til å angripe sine politiske motstandere med krigersk retorikk, og kritisere landets valgsystem og institusjoner, sier Leira.

Om Bolsonaro vinner i natt kan det få konsekvenser for globale klimamål og internasjonal økonomi. Les hva som kan skje om Bosonaro vinner her.

Jovial?

Jair Bolsonaro er kalt fascist og folkemorder. Han gir nesten aldri intervjuer, men Leira ble invitert til frokost i presidentpalasset i fjor i forbindelse med researchen til boken «Kunsten å drepe et demokrati: Historien om Bolsonaros Brasil».

Der foran presidentpalasset i Brasilia omgitt av presidentens fanskare, så han Bolsonaros sjarme.

– Han framsto jovial, hyggelig, morsom og karismatisk, sier Leira.

FROKOST: «Vil du spise frokost med meg?» spurte presidenten da den norske forfatteren Torkjell Leira sto foran presidentpalasset og sa han skrev bok om han.

Men Bolsonaro er ingen mann av folket.

– Han leder et angrep på det brasilianske demokratiet.

Brasils president fordømmes da også av forkjempere for demokrati og menneskerettigheter verden over.

– Paradokset er at den demokratisk valgte presidenten bruker nå demokratiets redskaper for å ødelegge selve demokratiet, sier Leira.

For Bolsonaro legger ikke skjul på at han ønsker seg tilbake til militærdiktaturets dager (1964–1985) som presidenten har sin utdanning og bakgrunn fra, som kaptein i hæren.

I valgkampen har Bolsonaro spredt løgner om valgordningene, sådd tvil om høyesteretts inhabilitet, kalt navngitte høyesterettsdommere løgnere og horesønner. Og oppfordrer til vold.

Mot abort

Bolsonaro er også en sterk motstander av abort og har flere ganger snakket nedsettende uttalelser om homofile.

Bolsonaro har også fått kraftig kritikk for sin håndtering av coronapandemien og for ikke å ha tatt corona på alvor. Nær 700.000 døde av viruset.

Urskogen Amazonas avskoges med presidentens velsignelse.

– Som første president siden militærdiktaturet har han ikke anerkjent en kvadratcentimeter land til urfolk, slik grunnloven bestemmer at landet skal gjøre, sier Leira.

Tidligere i år åpnet han for økt utvinning av gull i Amazonas, til sterke protester fra urbefolkningen og miljøvernere.

RØDT ELLER GRØNT: Noen bydeler er helt røde, til støtte for Lula, andre farges i rødt og grønt for Bolsonaro.

Hvis Bolsonero får fortsette som landets president regner mange med at han vil gjøre som love:

Utnevne nye høyesterettsdommere så han har flertall i høyesterett, og endre loven slik at han kan sitte i mer enn de to periodene loven i dag gir rom for.

Men hva om han taper. Vil han akseptere nederlaget?

Under en demonstrasjon på fjorårets nasjonaldag uttalte han følgende:

– Jeg har fått et kall. Og bare Gud kan fjerne meg fra denne stillingen, sa presidenten.

Leira tror han vil gjøre som Trump, om han taper.

– Han vil sannsynligvis protestere på resultatet og så tvil om opptellingen av stemmer. Han vil hevde at han ble frastjålet valget og stille til gjenvalg i 2026. Om ikke han elv, så en av hans sønner.