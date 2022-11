Torsdag 3. november: Dette skjedde i natt

Nord-Korea har skutt ut et interkontinentalt missil for syvende gang siden mai.

Nord-Korea har nok en gang skutt missiler mot sine naboland. I natt fløy et interkontinentalt missil 760 kilometer. Myndighetene i Japan sendte ut evakueringsvarsel for tre regioner. USAs utenriksdepartement fordømmer utskytingen.

USA anklager Nord-Korea for å på skjult vis bidra med artillerigranater til Russland for bruk i krigen mot Ukraina. Det skriver CNN og refererer til nedgraderte etterretningsdokumenter. Nord-Korea har tidligere avvist at de har bidratt med våpen til Russland.

USAs president Joe Biden holdt en tale i natt hvor han tok til orde for samling om demokratiet og hvor han også angrep ekspresident Donald Trump, som fortsatt hevder han ble frastjålet valget i 2020. - Han nekter å akseptere folkets vilje, sa Biden kort tid før mellomvalgene i USA.

Avtroppende president Jair Bolsonaro i Brasil har i natt holdt en videotale hvor han ber demonstranter som støtter ham om å slutte å okkupere motorveier.