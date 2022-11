I SORG: Medstudenter og nære venner av de fire studentene som ble funnet drept i campusen sist søndag har denne uken samlet seg og tent lys og minnet dem.

Student-drapene ryster USA: Angrepet mens de sov

Politiet vet ikke hvem som drepte fire studenter i Moscow i Idaho med kniv – trolig mens de sov. Ordføreren i byen beskriver drapene som en «lidenskapsforbrytelse».

Natt til søndag sist helg gikk fire studenter å la seg ved Universitet i Idaho i Moscow. Noen timer senere ble alle funnet drept i boligen utenfor selve campus, et område hvor mange studenter bor.

Ifølge Washington Post har en rettsmedisiner i Latah County slått fast at drapsofrene sannsynligvis sov da de ble knivstukket – og at den foreløpige obduksjonen også viste tegn til at noen av ofrene hadde forsøkt å bekjempe den eller de som angrep. Alle ofrene skal ha blitt påført flere knivstikk, og det skal ikke dreie seg om såkalt drap-selvdrap.

Måtte taste kode

Den lille universitetsbyen har vært i sorg og levd i usikkerhet den siste uken. Politiet har mottatt over 500 tips og avhørt vel 40 vitner, men ingen er så langt pågrepet eller mistenkt for drapene.

BRUTALT DREPT: Ethan Chapin (bak) og Xana Kernodle er to av drapsofrene i studentdrapene i Idaho.

Tre av drapsofrene delte rom. Døren inn til dette rommet var utstyrt med en lås som låste seg automatisk. I tillegg måtte man taste inn en kode for å komme seg inn.

– Det gir ikke mening, sier Jeffrey Kernodle, faren til Xana Kernodle, som ble drept.

STOR FORTVILELSE: Alaina Tempelis, en venn av de drepte studentene, bøyer seg i sorg utenfor huset hvor de fire studentene ble knivdrept.

– Morderen er fortsatt der ute

Over 40 FBI-agenter og lokale etterforskere jobber nå på spreng med å oppklare saken. Politiet har blant annet søkt i containere etter drapskniven, sjekket lokale butikker for nylige kjøp av kniv og spore opp personen som ringte inn nødsamtalen vel 12 timer etter drapene, skriver Washington Post.

– Morderen er fortsatt der ute. Innbyggerne bør derfor være på vakt, uttalte en talsmann for politiet tidligere denne uken.

Politiet har også offentliggjort et kart som viser bevegelsene til de fire studentene i timene før drapet, og ber samtidig publikum om mistenkelige observasjoner eller videoopptak fra disse områdene i denne perioden.

– Den overordnede vurderingen er at dette er en lidenskapsforbrytelse. Det er veldig vanskelig å komme seg gjennom en forbrytelse av denne størrelsesordenen, sier ordfører Art Bettge i Moscow, ifølge The New York Times.

UNIVERSITETSMILJØ I SORG: Drapene har rystet den lille byen Moscow i Idaho, hvor det bor drøye 25.000 innbyggere. Studentene har alltid satt sitt preg på byen.

– Vi er redde

Moscow er en universitetsby med rundt 25.000 innbyggere. Over 10.000 studenter er tilknyttet universitetet som satser på ingeniørfag og landbruk. Nå er fire av dem borte: Madison Mogen (21), Kaylee Goncalves (21), Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20).

En rekke studenter er bekymret og har valgt å reise fra universitet.

– Vi er redde på grunn av omstendighetene, sier Paige Carter, som bor like ved åstedet, til The New York Times.

– Politiet sier at det er drap, at de er hundre prosent sikker på at det er drap – men at det ikke er en trussel. Hva betyr det? spør medstudenten Bailey Biggs.