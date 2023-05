UROLIG: IAEA-sjef Rafael Grossi liker ikke situasjonen for det russisk-okkuperte kraftverket.

Atombyråsjef: Ekstremt bekymret for ukrainsk atomkraftverk

En mulig ukrainsk våroffensiv og en russisk evakueringsordre ved frontlinjen skaper stor bekymring for situasjonen ved atomkraftverket i Zaporizjzja.

Saken oppdateres...

Dette er landets største atomkraftverk, og eksperter har lenge vært bekymret for faren for en atomulykke.

-- Situasjonen i området rundt Zaporizjzja blir stadig mer uforutsigbar og potensielt farlig, sier sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Rafael Grossi til nyhetsbyrået AFP.

Han sier også at han er «ekstremt urolig» for situasjonen. Russiske styrker tok kontroll over atomkraftverket 4. mars i fjor.

INSPISERTE: I september i fjor var Grossi og flere andre fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA på plass ved atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina for å sjekke tilstanden ved anlegget.

I påvente av en ukrainsk våroffensiv har Russland beordret evakuering av sivile i russiskkontrollerte områder ved frontlinjen, deriblant ved Zaporizjzja-verket, som både er Ukraina og Europas største atomkraftverk.

Borgermesteren i Melitopol Ivan Fedorov skriver på Telegram at evakueringsordren har skapt «vill panikk», bensinmangel og lange køer ved veisperringene til den russiskokkuperte Krim-halvøya.

Melitopol ligger sør for byen Zaporizjzja, ikke langt fra Svartehavet.

Som følge av den katastrofale Tsjernobyl-ulykken lenger nord i Ukraina i 1986, bidro EU med midler til å modernisere anlegget. Moderniseringen skulle ferdigstilles i år, men ble avbrutt som følge av Russlands angrep på Ukraina i år.