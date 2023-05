Trump grillet på direkten: Vil benåde kongress-stormere

Trump påstår fortsatt at han vant presidentvalget i USA i 2020.

VG oppdaterer saken

Natt til torsdag norsk tid deltok republikaneren Donald Trump, som håper å bli USAs president én gang til, i et folkemøte i regi av kanalen CNN.

Her måtte han svare på spørsmål fra republikanske velgere i delstaten New Hampshire, som lurte på alt fra økonomi til valgfusk-påstander, krig og overgrepsanklager.

I svarene sine gjentok USAs tidligere president flere påstander han tidligere er kommet med.

Han hevdet at det amerikanske presidentvalget i 2020 var rigget, og at seieren ble stjålet fra ham. Det var som kjent demokratenes Joe Biden som vant dette valget, og flere domstoler har avvist valgfusk.

Han hevdet også at Putin ikke ville gått til krig mot Ukraina dersom det var han som var president i USA. Han ville heller ikke svare på om han mener Putin er en krigsforbryter.

Det var CNNs Kaitlan Collins som ledet rundspørringen. Idet Trump gikk på scenen, konfronterte hun han med at han er under etterforskning etter den dødelige stormingen av Kongressen i USA i januar 2021.

– Du har fortsatt ikke anerkjent valgresultatet. Hvorfor bør amerikanere plassere deg tilbake i Det hvite hus?

– Fordi vi gjorde det fantastisk, svarer Trump.

– Jeg mener at når du ser på resultatet, når du ser på hva det som skjedde under det valget, du vet hva som skjedde, med mindre du er en veldig dum person. De fleste i publikum her forstår det som skjedde, at det var et rigget valg, fortsetter han.

Collins konfronterer Trump med at både domstoler og republikanske tjenestemenn i flere delstater har avkreftet at valget var rigget, og spør på nytt om Trump vil anerkjenne resultatet. Dette svarer han ikke på.

Info Stormingen av Kongressen Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

I en tale til demonstrantene gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk. Han oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget som ble holdt to måneder tidligere. Vis mer

I etterkant av stormingen av Kongressen i januar 2021 ble flere mennesker dømt for å ha spilt en rolle under opptøyene.

På spørsmål fra en velger, svarer Trump at han som president vil benåde flere av dem.

– Jeg har lyst til å benåde mange av dem. Jeg kan ikke si hver eneste en, for et par av dem mistet nok kontrollen.

– De lever i helvete akkurat nå. De lever i helvete, sa Trump, og la til at det er snakk om «flotte mennesker».

Funnet skyldig i overgrep og ærekrenkelser

Folkemøtet i New Hampshire skjer dagen etter at han ble funnet skyldig i seksuelt overgrep og ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll. Han må betale henne rundt 52 millioner kroner i oppreisning.

På spørsmål om saken, gjentar Trump det han tidligere har hevdet: At han ikke aner hvem Carroll er, og at han aldri har møtt henne. Han erkjenner likevel at han stilte opp på et bilde med henne og ektemannen for flere år siden.

Han tror heller ikke saken vil avskrekke kvinnelige velgere fra å velge ham.

Leder på meningsmåling

Og mye tyder på at Trump fortsatt har velgertekke. I en ny meningsmåling gjort for ABC News og Washington Post leder han med syv prosentpoeng over USAs sittende president, demokraten Joe Biden. I samme måling svarer 43 prosent av republikanske velgere at de ønsker seg Trump som partiets presidentkandidat i 2024.

Trumps argeste motstander i kampen for å bli republikanernes presidentkandidat før valget i 2024, er Florida-guvernør Ron DeSantis. Han har ikke formelt annonsert at han stiller.

Tirsdag sa USA-ekspert Eirik Løkke til VG at utfallet av det sivile søksmålet trolig ikke vil ha noe å si for Trumps karriere.

– De fleste har allerede gjort opp sin mening. Mange oppfatter nok dette som at staten og domstolen er ute etter Trump. De som er med i den «kulten» vil neppe forandre mening til valget. Han kan derimot bli styrket politisk av dommen, sa han blant annet.

Hevder han kan få slutt på krigen

Under folkemøtet i New Hampshire fikk velgerne også høre at Trump mener verden hadde sett svært annerledes ut dersom han var president i USA nå.

Han gjentok blant annet påstandene om at Putin ikke ville gått til krig mot Ukraina dersom han bestemte.

På direkte spørsmål fra CNNs Collins om han ønsker at Ukraina skal vinne krigen, svarte Trump slik:

– Jeg tenker ikke på seier eller tap, jeg tenker på å få det avgjort sånn at vi slutter med å drepe alle disse menneskene.

– Jeg vil at alle skal slutte å dø, svarte han da han ble spurt igjen, og la til han kan få en slutt på krigen med det samme dersom han igjen får innta Det hvite hus.

– På 24 timer vil jeg ha det gjort.