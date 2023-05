Siktet for grusomme drap: Fanget på video

En politivideo viser mannen som syv uker senere skulle bli siktet for de blodige student-drapene som sjokkerte USA.

Kortversjonen En politivideo viser Bryan Kohberger (28), som er siktet for å ha drept fire studenter i småbyen Moscow, Idaho, i en trafikkontroll i nærheten av åstedet en måned før drapene.

Kohberger ble pågrepet i desember i fjor etter at studentene ble funnet drept i november 2022.

28-åringen studerte ved Washington State University og var ikke tidligere straffet. Vis mer

Politivideoen viser Bryan Kohberger (28), mannen som politiet tror står bak fire grusomme drap i delstaten Idaho i november i fjor, idet han snakker med en polititjenestekvinne i en trafikkontroll bare en måned før drapene skjedde.

Han stiller spørsmål til betjenten, men er svært høflig, og unnskylder seg når han spør om trafikklovene Washington. Han selv kommer fra Pennsylvania, og det er ikke alltid samme type lover for trafikkforseelser.

– Jeg ber om unnskyldning hvis jeg stilte for mange spørsmål om lovverket. Jeg prøvde ikke å argumentere med deg altså, sier han til politikvinnen.

I RETTEN: Bryan Kohberger (28) i retten i Moscow county 5. januar i år da han ble siktet for drapene.

Kohberger ble i desember pågrepet og siktet for overlagt drap etter at fire studenter ble funnet drept i et hus i småbyen Moscow i Idaho.

Saken var et stort mysterium i flere uker før pågripelsen som overrasket mange som hadde fulgt saken.

Kohberger studerte ved Washington State University i Pullman, Washington, en kort 15 minutters kjøretur unna Moscow i nabostaten. Han var ikke tidligere straffet.

OFRENE: En minnebilderamme plassert i snøen utenfor boligen hvor de ble drept viser Ethan Chapin, Madison Mogen, Xana Kernodle og Kaylee Goncalves.

28-åringen som var ph.d.-student i rettsvitenskap ble arrestert i hjemstaten Pennsylvania 30. desember 2022 nesten seks uker etter at politiet fant de blodige kroppene til Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) og Ethan Chapin (20). Alle fire hadde blitt knivdrept i en bolig rett utenfor campus til University of Idaho hvor de fire var studenter.

Videoen er viktig fordi den var med i etterforskningsgrunnlaget som førte til pågripelsen av Kohberger syv uker etter drapene, ifølge CNN.

STOPPET I KONTROLL: En video fra en trafikkontroll viser Bryan Kohberger (28), mannen som politiet mener står bak fire grusomme drap i delstaten Idaho i november i fjor.

Kohberger kjører nemlig en hvit Hyundai Elantra i videoen og det er den samme bilmodellen og fargen som ble fanget opp av lokale overvåkningsopptak i området rundt drapsstedet da drapene skjedde.

Politimyndighetene lette derfor etter akkurat dette kjøretøyet og betjenter ved Washington State University kom derved på sporet av Kohberger som var registrert med en hvit Elantra.

PÅGREPET: Bildet viser Bryan Kohberger samme dag som han ble pågrepet av politiet i Pennsylvania 30. desember i fjor.

Saken bygger også på vitnebeskrivelser fra en av de to andre i studentboligen. Hun beskriver En romkamerat beskrev en atletisk men ikke veldig muskuløs person, ca. 175–177 cm høy med «buskete øyenbryn».

Vitnet fortalte at hun hørte gråt i boligen den morgenen drapene skjedde. Hun skal ha hørt en mannsstemme si «Det er OK, jeg skal hjelpe deg». Deretter så hun en mørkkledt person som hadde en maske over munn og nese komme mot henne.

I tillegg, telefonutskrifter viser at den siktede var i nærheten av ofrenes bolig flere ganger i månedene før drapene. Den siktedes telefon ble brukt minst et dusin ganger i nærheten av boligen.

Oppførselen hans mot kvinner skal også ha vekket bekymring.

Ifølge CNN skal det også ha blitt funnet DNA på en knivslire som lå på drapsstedet. Politiet skal ha sammenlignet DNA-profilen med DNA funnet på søppel som ble hentet fra Kohbergers hjem i Pennsylvania.

«Minst 99,9998 prosent av den mannlige befolkningen vil være ekskludert fra muligheten for å være den mistenktes biologiske far,» står det i rettsdokumentene.

