Tv. Irina Tsybaneva, som nå er dømt for å ha lagt en lapp på familiegravstedet til Vladimir Putin.

Dømt for å ha lagt igjen en lapp på Putins familiegravsted

Pensjonisten Irina Tsybaneva la igjen en lapp på gravstedet til familien Putin. Nå har hun fått sin dom.

Den 61 år gamle enken er dømt til to års betinget fengsel - med to års prøvetid, melder blant andre nyhetsbyrået RIA og det uavhengige mediet SOTA på sin Telegram-konto.

Kvinnen la en lapp på familiegravstedet der moren og faren til Putin ligger. Ifølge Meduza var teksten:

«Foreldre til en galning, ta ham med dit dere er, han forårsaker så mye smerte og trøbbel, hele verden ber om hans død . Død over Putin, dere oppdro en freak og en morder.»

Tsybaneva har ikke tenkt å anke dommen, melder SOTA.

Hun var tiltalt for å ha vanhelliget gravplasser motivert av politisk hat, melder Rotonda Media på Telegram.

– Kjære rett, jeg er 61 år, jeg er enke. Jeg har to voksne barn og seks små barnebarn. Jeg er ikke interessert i politikk og har aldri vært det. Jeg er ikke medlem av noe politisk parti. Jeg har aldri vært på en demonstrasjon og har aldri tenkt å gjøre det, sier hun i retten ifølge Rotonda Media.

Tsybaneva hevder at hun ikke husker at hva hun skrev på lappen og heller ikke at hun skrev noen lapp.

– Jeg beklager at handlingene mine kan skade eller fornærme noen, sier pensjonisten.

– Det var en spontan handling. Det var ingen som visste om lappen, sier Tsybaneva.

Aktor krevde tre års fengsel. Ifølge Meduza var strafferammen fem år.