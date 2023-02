UNDERERNÆRT: En fire år gammel somalisk gutt på et sykehus i Mogadishu i september i fjor.

Hungersnød og kvinnevold i Somalia: − Det går ikke an å forestille seg

Mens sultkatastrofen herjer Somalia blir kvinner og barn som desperat søker hjelp utsatt for overgrep og voldtekter.

– Mesteparten av tiden føler man seg hjelpeløs. Det er en følelse av at man ikke gjør nok. Vi ønsker desperat at vi kunne gjøre mer for å redde livene deres, sier Deqa Dimbil (35) til VG - på telefon fra Mogadishu.

Hun er lege og jobber som nødhjelpskoordinator for SOS-barnebyer i Somalia.

– Men jeg skal ikke bli for følelsesladd her nå, for sannheten er at jeg vet vi ikke kan gjøre alt, legger hun til.

345 millioner mennesker trues ifølge FNs matvareprogram (WFP) av akutt matmangel. Det er en økning fra 200 millioner før pandemien, skrev NTB i januar. Nesten én av ti av verdens befolkning sulter anslår FN.

WFP beskriver situasjonen som den største matkrisen i moderne historie.

Klimaendringene og væpnede konflikter blir nevnt som de viktigste årsakene til sultkatastrofen.

I Somalia føler man begge deler svært tett på kroppen. I tillegg til sine interne konflikter og terrororganisasjonen al-Shabaab, lider landet av at kornet de vanligvis får fra Ukraina og Russland ikke kommer på samme måte som før. I tillegg er landet mitt i en fem år lang tørkeperiode.

TØRKE: En internt fordrevet somalisk kvinne ser på restene av et dødt husdyr.

Kunne telle ribbebenene

Over én million somaliere er har måttet forlate sine hjem på grunn av matmangel, ifølge Bistandsaktuelt. Enda flere er internt fordrevne. De fleste kommer fra landsbygda, der de er bønder. Men nå kan ikke jorden dyrkes og husdyrene dør.

– Det er ikke enkelt å se tusenvis av mødre og barn som er svært underernærte. Men faktum er at vi ser mor etter mor som ikke er i stand til å gi sine små barn mat. Det er ingenting å gi. Samtidig lider mange av sykdommer som meslinger og polio, fordi de ikke er vaksinerte, sier Dimbil.

Hun forteller om stappfulle klinikker av underernærte barn. Klinikker som egentlig skulle ta imot coronapasienter sier nå nei til dette. De som sulter må prioriteres. Synene som møter legen gjør inntrykk.

LEGE: Deqa Dimbil på jobb i en leir for internt fordrevne flyktninger i byen Baidoa.

– Nylig fikk jeg inn en gravid kvinne som hadde med seg to barn. De var så tynne at vi kunne telle ribbenene deres. Jeg ser barn som dør fordi de mangler mat.

– For oss i Norge - som stort sett alle har langt mer enn vi trenger - kan det være vanskelig å virkelig forstå det som skjer i land som Somalia nå. Hvordan vil du beskrive det landet står overfor nå?

– Jeg vet ikke om jeg kan beskrive det på en måte som gjør at folk i Norge vil forstå. Jeg tror ikke jeg har noen god metafor. Det vi ser og føler går ikke an å forestille seg, svarer legen, og legger til:

– Jeg vet ikke en gang om de mødrene som ikke kan fø sine barn klarer å forklare hvor hjelpeløse de egentlig er.

1 / 3 LEIR: En kvinne i en flyktningleir i utkanten av Mogadishu holder sitt barn mens bestemoren ser på. Teltene de bor i er ofte laget av presenninger og gamle tøystykker. LEIR: Kvinner og barn i en flyktningleir i utkanten av Mogadishu. Teltene de bor i er ofte laget av presenninger og gamle tøystykker. LEIR: En flyktningleir i utkanten av Dollow. Teltene er ofte laget av presenninger og gamle tøystykker. forrige neste fullskjerm LEIR: En kvinne i en flyktningleir i utkanten av Mogadishu holder sitt barn mens bestemoren ser på. Teltene de bor i er ofte laget av presenninger og gamle tøystykker.

Hun forsøker likevel å gi oss et bilde på situasjonen, og forteller at mange nå lever i provosoriske, sammenlappede «telt» av tøy og preseninger i overfylte flyktningleire uten nok mat, uten ordentlig rennende vann og uten elektrisitet.

– Likevel ønsker de å bli der, for tross alt er det bedre der enn der de kom fra.

– Han døde i fanget mitt

Veldig mange av de internt fordrevne kommer fra steder nødhjelpsorganisasjonene ikke kommer seg til.

Noen av kvinnene og barna har gått 100, kanskje 200 kilometer til fots. Nesten uten noe som helst med seg. Bare noen få eiendeler. Knapt mat og drikke.

PÅ FLUKT: En gruppe mennesker nærmer seg en flyktningleir i Dollow i Somalia i fjor høst.

En av disse er 30 år gamle Khadija. Fembarnsmoren gikk i fem dager til SOS-barnebyer sykehus i utkanten av hovedstaden Mogadishu i et desperat forsøk på å få tilgang til vann, mat og medisinsk hjelp.

Etter to dager ble ene barnet hennes syk og startet å kaste opp. Den lille gutten ble svakere og svakere. Til slutt var det ikke lenger liv i ham.

– Jeg var veldig fortvilet fordi jeg hadde verken mat eller vann å gi ham. Han døde i fanget mitt. Det er noe jeg aldri vil glemme. Jeg ønsket bare å redde ham, men det klarte jeg ikke, sier Khadija i et sitat hjelpeorganisasjonen videreformidler til VG.

MISTET SØNN: Khadija vandret i fem dager for å komme til sykehus. På veien døde en av hennes sønner.

– Veldig farlig

Men sykdom er ikke det eneste problemet. Terrorrogruppen al-Shabaab er et annet.

Hjelpeorganisasjonene sender mobile team der de kan, men mange steder er ikke det trygt nok til at de kan be sine ansatte ta den risikoen. Derfor må mange legge ut på de lange vandringene.

– Det er veldig farlig for dem. Og det er alltid kvinner og barn som må ta den farlige reisen, sier Dimbil.

Åtte av ti som forlater hjemmene sine i fortvilet jakt etter mat er kvinner og barn, ifølge SOS-barnebyer. Og straks de forlater hjemmene sine forlater de også tryggheten. På flukt, enten det er langs veiene inn mot storbyene, eller i de midlertidige flyktningeleirene, er de langt mer utsatt for kjønnsbasert vold.

1 / 5 UNDERERNÆRT: En gutt på to år på et krisesenter mot sult i Mogadishu i Somalia 5. juni i fjor. GRÅTER: En kvinne holder sitt gråtende barn i en leir i utkanten av Mogadishu i Somalia. FÅR HELSEHJELP: Et barn får behandling for underernæring ved et sykehus i Baidoa, et av de hardest rammest områdene i Somalia FÅR HELSEHJELP: Et barn får behandling for underernæring ved et sykehus i Mogadishu. FÅR HELSEHJELP: Et barn får behandling for underernæring ved et sykehus i Baidoa, et av de hardest rammest områdene i Somalia. forrige neste fullskjerm UNDERERNÆRT: En gutt på to år på et krisesenter mot sult i Mogadishu i Somalia 5. juni i fjor.

Det ser hjelpeorganisasjonen nå konsekvensene av.

– På helseklinikkene møter vi flere jenter som kjønnslemlestes, flere som giftes bort i ung alder, flere som blir utsatt for overgrep. Vi må dele ut HIV-medisin til unge jenter utsatt for voldtekt. Rett og slett forferdelige historier om hva som skjer «under overflaten» når alt handler om å finne mat, opplyser kommunikasjonssjef Sigurd Skjefstad.

Doktor Deqa Dimbil bekrefter dette. Hun nevner i tillegg at mange blir utsatt for barnearbeid, eller ender opp som prostituerte, eller lim-sniffere, i storbyene:

– I tillegg er det mange ting som skjer som ikke blir rapportert, fordi det følger et stigma. Det er alltid jenta sin feil dersom noe skjedde med henne.

Bønn til Norge

Dimbil sier hun har blandede følelser med tanke på året som vi nylig gikk inn i. Samtidig som man kan se fremgang på noen ting, dukker det raskt opp andre problemer. Snart vil det kanskje regne, men med regnet kommer kolera. Da skiftes fokus fra ernæring, mat og kvinnehelse over til det.

– Og sånn fortsetter syklusen hvert år, sier legen.

LEGE: Deqa Dimbil jobber for SOS-barnebyer i Somalia.

Hun ber Norge og verdenssamfunnet om hjelp til to ting:

– Legg press på somaliske myndigheter for å få dem til å ta menneskerettigheter mer på alvor, slik at kvinner og barn kan leve i et samfunn som beskytter dem, og gi mer i bistand til programmer som er rettet spesifikt mot de unike utfordringene kvinner og unge jenter i Somalia møter.

Et mer stabilt land, rent sikkerhetsmessig, vil løse mye. Da kan flere organisasjoner komme inn og hjelpe og de kan gi hjelp nærmere der folk bor, slik at de kan unngå å legge ut på de farlige reisene.

– Er det en vanskelig kamp du og andre nå står i?

– Det er det. Ja, det er det, gjentar doktor Dimbil.