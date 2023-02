LETEAKSJON: Det lille lokalsamfunnet i St. Michael’s on Wyre er sterkt engasjerte i forsvinningen av den 45 år gamle kvinnen.

Sporløst forsvunnet etter luftetur

I ti dager har britiske Nicola Bulley vært savnet. Politiet mener hun kan ha falt i en elv mens hun luftet hunden.

Fredag 27. januar gikk småbarnsmoren Nicola Bulley en morgentur i landsbyen St. Michael's on Wyre i England. Siden har ingen sett henne.

45-åringen ble sist observert ved en sti langs elven River Wyre i nitiden på morgenen. Mobilen hennes har blitt funnet på en benk like i nærheten.

Politiet hovedteori er at hun kan ha falt i evnen, skriver Sky News lørdag.

Opptil flere redningsteam tråler nå elven i et forsøk på å finne den savnede kvinnen, ifølge The Guardian

Samtidig jobber politiet med å analysere overvåkningsvideoer fra området.

Lørdag meldte et kvinne seg til politiet, etter at de etterlyste et potensielt vitne i gul jakke som var observert med barnevogn i nærheten, skriver BBC. Hun har ikke status som mistenkt i saken.

LETER I ELVEN: Frivillige, politistyrker, hunder og dykkere har de siste dagene lett etter kvinnen i og langs River Wyre.

Ikke mistanke om noe kriminelt

En ansatt hos politiet i Lancashire, Sally Riley, sa fredag på en pressekonferanse at de ikke oppfatter forsvinningen som mistenksom.

– Vår hovedhypotese er at Nicola dessverre har falt i elven, det er ingen tredjepart eller kriminell involvering, sa hun

– Dette er ikke mistenkelig, men heller en tragisk sak om en savnet person.

Riley uttalte videre at spekulasjoner om forsvinningen kan være opprørende for Nicolas barn og hennes familie.

IKKE NOEN MISTENKTE: Sally Riley opplyste fredag at de ikke tror det er snakk om en involvert tredjepart eller en kriminell handling.

– Ingen bevis

Nicola Bulleys søster, Louise Cunningham, har på sin Facebook-profil skrevet at politiets teori ikke er bekreftet.

– I kjølvannet av den siste oppdateringen fra politiet, vil jeg gjerne legge til at det er ingen bevis overhodet for at hun har falt i elven, det er kun en teori, skriver hun.

Søsteren ber alle ha «et åpent sinn» siden politiet fortsatt jobber med å finne svar på hva som har skjedd.

Bulleys venninne er heller ikke overbevist om at småbarnsmoren har falt i elven.

– Når vi snakker om et liv, kan vi ikke basere det på en hypotese – vi trenger selvsagt bevis, sa Emma White til Sky News.

FOKUSERER PÅ BARNA: 45-åringens partner, Paul Ansett, har tidligere fortalt britiske medier at hans fulle fokus er å være sterk for de to barna, som er seks og ni år gamle.

Bulley skal ha gått tur med hunden sin nær elven etter å ha levert sine to døtre på skolen. Ifølge The Guardian deltok hun på en jobbsamtale i Microsoft Teams mellom klokken 09.01 og 09.30.

Hun ble også sett av en forbipasserende klokken 09.10. Mobiltelefonen hennes skal ha blitt lagt igjen på en benk rundt ti minutter senere – mens Bulley fortsatt var pålogget Microsoft Teams.