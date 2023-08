ADVARER: Ambassadør Lilija Hontsjarevytsj sier at Nato har ryddet opp etter uttalelsen om å avgi territorium, men advarer mot mer snakk om det.

Ukraina om å gi bort territorium: − Farlig og uansvarlig

ARENDAL (VG) Ukrainas ambassadør i Norge sier at alt snakk om å gi bort deler av Ukraina til Russland, er farlig og uansvarlig.

– Vi vil aldri bytte bort noen av våre territorier. Ikke Krym, og heller ikke de midlertidige okkuperte områdene i Luhansk og Donetsk. Våre soldater ofrer nå sine liv for å befri disse områdene, sier ambassadør Lilija Hontsjarevytsj til VG.

– Alt snakk om det er farlig og uansvarlig. Det spiller ballen i hendene på Russland, sier hun.

Ambassadøren reagerte sterkt på uttalelsen fra Nato-stabssjef Stian Jenssen i Arendal tirsdag, om mulig avgivelse av territorier i Ukraina i bytte mot et medlemskap i Nato.

Siden har både Jenssen og hans sjef, generalsekretær Jens Stoltenberg, presisert at det er Ukraina som selv om setter vilkår for eventuelle fredsforhandlinger med Russland, og når tiden er inne.

Gode partnere

Ambassadør Hontsjarevytsj mener at Nato dermed har ryddet godt opp etter seg, og at det ikke vil skade forholdet mellom Ukraina og Nato.

– Jeg legger til grunn at vi og Nato fortsatt vil være gode partnere, sier hun.

Men hun ønsker likevel å advare om enhver videre diskusjon om at Ukraina kan oppgi territorium til Russland

– Enhver bevisst eller ubevisst uttalelse om å gi opp territorier er uansvarlig. Og det er farlig fordi det ikke bare handler om landområder, men også om folk og om vår kultur, Enhver ukrainer er svært viktig for oss, forklarer hun.

Setter livet på spill

Slik beskriver hun kampen som Ukraina står i akkurat nå:

– Ukraina har startet en motoffensiv mot verdens nest største hær. Den går ikke så raskt som mange hadde trodd, nettopp for å spare ukrainske liv. Soldatene er vanlige folk, det er folk fra eliten, sportsutøvere, forfattere og professorer, som setter sine liv på spill for Ukrainas frihet. Fokuset fra Nato og våre europeiske partnere må være å gjøre alt de kan for å styrke vår mulighet til en snarlig seier over Russland, legger ambassadøren til.

– Er ikke tiden inne for Nato til å starte diskusjonen om begynnelsen på slutten av konflikten?

– Vi bruker ikke ordet «konflikt». Dette er en fullskala russisk krig mot Ukraina. Til å avslutte krigen har president Zelenskyj presentert en fredsplan i ti punkter. Det er den vi forholder oss til, sier Lilija Hontsjarevytsj.

Missiler

I løpet av Arendalsuka har hun knyttet kontakt mellom norske og ukrainske kommuner. Arendal har fått sin vennskapsby i Ukraina. Flere norske kommune-ledere inngår samarbeidsavtaler med ukrainske kommuner, blant andre Oslo, Kristiansand, Lyngdal, Sogndal og Farsund. Flere kan komme til når ambassaden møter KS i Oslo i neste uke.

VG møtte ambassadøren på åpning av en seksjon med ukrainske bøker på Arendals bibliotek.

Hun har med en ønskeliste foran Ukrainas uavhengighetsdag, som skal markeres i flere norske byer 24. august.

Øverst står langtrekkende missiler og F-16 kampfly.