ILLUSTRASJONSBILDE: Russiske soldater fremfor en bygning som har blitt ødelagt i kampene mellom Russland og Ukraina. Bildet er tatt i byen Sievjerodonetsk, som kontrolleres av de prorussiske myndighetene i utbryterrepublikken Luhansk.

Mulige attentater: − Jeg tror vi i Vesten har blitt litt lurt

Minst fire russisk-oppnevnte administrasjonstopper skal ha blitt drept. Ukrainerne kan ha planlagt angrepene, sier oberstløytnant.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De fire administrasjonstoppene ble drept i tre ulike russiskokkuperte, ukrainske områder, sier en prorussisk tjenestemann, ifølge Nyhetsbyrået Reuter. Separatister skylder på Ukraina for angrepene.

I Luhansk skal det ha gått av en bombe i bygningen hvor påtalemyndigheten holder til. Luhansks leder Leonid Pasitsjnik sier at eksplosjonen skjedde inne på riksadvokatens kontor, skriver den russiske avisen Pravda.

– I dag, som et resultat av et terrorangrep, ble Luhansk republikkens riksadvokat Sergei Gorenko og hans stedfortreder Ekaterina Steglenko drept, skriver Pasitsjnik på Telegram, ifølge Reuters. Flere russiske medier melder også om hendelsen.

Samme dag skal Ukraina også ha gjennomført et missilangrep i Kherson, ifølge det statlige, russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Kan ha planlagt attentater

Luhansk, slik som Donetsk, er en separatiststyrt utbryterrepublikk som Russland ga full suverenitet før krigen.

– Med ukrainske øyne er dette selvfølgelig ukrainernes territorium, sier oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, til VG.

Heier sier det ikke er usannsynlig at proukrainsk side har planlagt attentater mot administrasjonstoppene.

– Ukrainerne har ambisjon om å gjenvinne territoriell suverenitet og jurisdiksjon i Luhansk. Da kan man ikke se bort ifra at spesialstyrker, militser eller partisanene har planlagt eller koordinert denne typen destabiliserende tiltak. Dette er viktig, for da blir det lettere for ukrainske styrker å angripe, sier Heier.

MOTIVERTE: Oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, sier at ukrainske styrker nok har funnet ny giv i at russiske styrker faller sammen.

Viktige raketter: – Ukrainere har gode muligheter

Ifølge Ria Novosti er flere meldt døde og skadet etter det som skal være et ukrainsk missilangrep mot Kherson.

Angrepet var rettet mot en bygning hvor russernes «falske administrasjon» hadde base, ifølge regionale, russiske myndigheter i Kherson.

Oberstløytnant Heier forteller at Kherson-regionen mer eller mindre er frigjort som følge av ukrainernes motoffensiv, og at han tror ukrainerne nå kanskje forsøker å ta ut de siste russerne.

– Dette er en del av mønsteret vi har sett den siste tiden, i et forsøk på å frigjøre hele Kherson, sier Heier.

– Ukrainerne har gode forutsetninger til å rykke frem i Kherson, fordi styrkene deres i sør binder opp en del russiske styrker, forteller oberstløytnanten.

Ifølge Ria Novosti benyttet ukrainerne HIMARS-raketter i angrepet mot Kherson. Heier sier at disse rakettene er en viktig del av ukrainernes offensiv.

– De betyr at ukrainerne kan skyte fra avstand uten å risikere tap, sier Heier.

RAKETTER: Vestlige våpen har økt Ukrainas militære kapasitet. Her avfyrer ukrainske styrker fra en amerikansk M777 howitzer i Kharkiv den 14. juli.

– Jeg tror vi i Vesten har blitt litt lurt

Med tanke på Ukrainas pågående offensiv, mener Heier at ukrainerne står ved et veiskille:

– Spørsmålet er om ukrainerne fortsetter eller stopper opp. Kommer ukrainerne til å utnytte kaoset på russisk side, eller befester de territoriene før de rykker videre, sier oberstløytnanten.

Om Ukrainerne fortsetter offensiven innebærer dette at forsyningslinjene blir mer strukket og sårbare, sier Heier.

ØDELEGGELSER: Ukrainske soldater søker gjennom en sprengt russisk stridsvogn I Kyiv den 5. april.

Oberstløytnanten mener at offensiven har synliggjort svakhetene i den russiske hæren.

– Denne ukrainske offensiven har synliggjort for en hel verden at de russiske styrkene på langt nær er så høye og mørke som vestlige etterretningstjenester har formidlet. Jeg tror vi i Vesten har blitt litt lurt og ikke skjønt hvor dårlig det står til.

Det er spesielt et problem som peker seg ut for russerne, ifølge Heier.

– Det største problemet ser ut til å være samordningen mellom luft-, hav- og bakkestyrker, og da blir russerne sårbare. Dette er en stor kontrast til Vestlige styrkers suksesskriterier for moderne krigføring, hvor vekten har vært på en tillitsbasert ledelsesfilosofi, hvor mye ansvar delegeres ned til det laveste taktiske nivået, slik soldater kan utnytte muligheter på slagmarken uten å sitte med hendene i fanget, sier oberstløytnanten.

– Måten russerne fører krig på minner om en måte vi forlot for cirka en generasjon siden.

Ifølge Reuters har Russlands president Vladimir Putin uttalt de kommer til å respondere seriøst dersom Russland blir utsatt for enda mer fare enn i øyeblikket.

– Vi vil se hvordan Ukrainas motoffensiv utvikler seg, skal Putin ha sagt.

BEREDT: Russlands president Vladimir Putin skal ha sagt at landet kommer til å respondere dersom Russland blir utsatt for mer fare.

Fant massegrav og torturkamre

Etterforskningslederen ved politiet i Kharkiv, Serhii Bolvinov, forteller til Sky News at det har blitt gjort et funn av en massegrav med 440 graver i byen Izium, etter at ukrainske styrker den 11. september kunngjorde at de hadde frigjort byen.

Også Zelenskyj har bekreftet funnet, ifølge Sky News.

Ifølge AP News sier etterforskerne at de har funnet seks kropper i landsbyer i Kharkiv-regionen, som har spor som viser at tortur kan ha funnet sted.

Ifølge Ukrainas politisjef har det blitt funnet ti russiske torturkamre i de frigjorte byene Vovchansk, Kupyansk, Balaklija og Izium, herav seg var i Izium. Dette melder den ukrainske kringkasteren Suspilne.

Innenriksdepartement Anton Gerasjenko har på Telegram delt det som skal være bilder fra massegraven i Izium. VG har ikke kunnet selvstendig verifisere bildene.

1 / 3 MASSEGRAV: Det ble funnet 440 graver i den frigjorte byen Izium, hevder ukrainske myndigheter forrige neste fullskjerm MASSEGRAV: Det ble funnet 440 graver i den frigjorte byen Izium, hevder ukrainske myndigheter

Oberstløytnant Heier sier at det er lett å trekke raske slutninger når denne typen informasjon blir offentliggjort.

– Denne typen handlinger vekker til live utrolig sterke følelser hos begge parter. Den typen informasjon som knytter seg til slike krigsforbrytelser må vi gjøre en grundig kildegransking av. Det er lett at man blir lurt til å trekke slutninger som i ettertid viser seg å være feil, som senere kan bli brukt i et spill i forsøk på å demonisere fienden, sier Heier.

