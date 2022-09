1 / 4 Redningsarbeidere i ferd med å ta opp et nytt lik i forbindelse med at en massegrav i Izjum blir gravd opp. Kroppene blir registrert og lagt i likposer. Redningsarbeiderne har en tøff jobb i Izjum. En ukrainsk toppbyråkrat vurderer at det kan være enda flere lik i Izjum enn det ble funnet etter Butsja-massakren i mars. forrige neste fullskjerm Redningsarbeidere i ferd med å ta opp et nytt lik i forbindelse med at en massegrav i Izjum blir gravd opp.

Zelenskyj om skrekkbildene: «Mordere. Bødler».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener det er viktig at verden får se bildene fra massegravene som er oppdaget i byen Izjum etter at de russiske styrkene ble jaget ut.

Publisert: Nå nettopp

– Hele verden burde se dette. En verden der det ikke skal være grusomhet og terrorisme. Og navnet på dette er Russland, skriver Zelenskyj på Telegram.

– Antallet drepte i Izjum kan være flere ganger høyere enn det var i Butsja, sier Oleh Kotenko, Ukrainas kommisjonær for savnede personer, ifølge nyhetsbyrået Unian.

I mars trakk russiske styrker seg tilbake fra Butsja etter intens motstand fra ukrainerne. I ettertid har det kommet frem at russiske soldater torturerte og henrettet innbyggere i byen. Sivile ble funnet drept langs landeveien.

Lover hevn

På Telegram har president Zelenskyj skrevet om sine inntrykk etter å ha sett bildene som i dag har kommet fra Izjum, der eksperter nå har begynt å grave opp lik. Og han lover hevn.

– Mordere. Bødler. Berøver alt menneskelig. Ikke prøv å flykte. Ikke prøv å gjemme dere. Gjengjeldelsen vil med rette være forferdelig. For hver ukrainer, for hver torturert sjel, lover Zelenskyj, som selv har publisert flere av de grusomme bildene på sin Telegram-kanal.

Innenriksminister Anton Gerasjenko har allerede meldt om funn av massegrav med mer enn 400 kropper i en skog nær et boligområde i Izjum. Men ifølge Kotenko er dette altså bare begynnelsen. Han sier ifølge Unian at det allerede er funnet fem slike massegraver. I Butsja regner man med 1.300 døde, men det kan altså være enda verre i Izjum.

Ett av bildene som er kommet fra Izjum, viser at en av døde har bakbundet. Det er uvisst om det er en militær eller en sivil.

President Zelenskyj valgte selv fredag kveld å offentliggjøre noen av de forferdelige bildene på Telegram:

Volodymyr Zelenskyj valgte å publisere noen av de grusomme bildene fra massegravene som nå åpnes i Izjum.

– Av de 450 likene som ble gravd opp i dag, har 99 prosent tegn på en voldelig død og mange har tegn på tortur, sier guvernør Oleh Synegubov i Kharkiv-området ifølge ukrainske Zaborona Media.

– Det er lik som er bakbundet. Hvert enkelt tilfelle vil bli etterforsket, sier han.

Byen har vært beleiret av russerne, samtidig som det har vært sivile igjen - som ikke har hatt noen mulighet til å flykte.

Maksim Strelnikov, som sitter i bystyret i Izjum, sier at minst 1000 sivile er døde, melder den uavhengige russiske nettsiden Nastojasjtsjeje Vremja.

De siterer også Oleh Kotenko på at gravene er laget i all hast, og at de fleste av dem bare har et tall, ikke navn.

Torturkamre

Julia Paievska har sittet tre måneder i russisk fangenskap. Hun var torsdag invitert til Capitol Hill og Washington for å fortelle om det som hun kaller «et helvete». Nyhetsbyrået AP har intervjuet henne.

Den tidligere sanitetssoldaten forteller om torturkamre og om soldater som døde av torturen.

USAs utenriksminister Antony Blinken kaller russernes handlinger for grusomme.

– Hver gang vi ser at russiske styrker trekkes ut fra områder i Ukraina som de har okkupert, er det slike scener som etterlates, sier han.

Putin: – Har det ikke travelt

Vladimir Putin uttrykker fredag at Russland ikke har noen hast med å avslutte «spesialoperasjonen» i Ukraina.

– Foreløpig svarer Russland med tilbakeholdenhet på ukrainske angrep på infrastruktur og terrorangrep, sier presidenten under sitt besøk i Samarkand i Usbekistan.

– Vi har det ikke travelt. Hovedoppgaven er den samme, og den skal gjennomføres, sier Putin på spørsmål fra Tass.

Han hevdet også at Kyiv-regimet har prøvd å utføre terrorangrep nær atomanlegg på russisk territorium, men at de nå har «full kontroll».

FNs medlemsland vedtok fredag at president Volodymyr Zelenskyj skal få holde Ukrainas innlegg på hovedforsamlingen neste uke via video. Etter at pandemien var over, skal statsledere som hovedregel holde sin tale fysisk til stede i FN - men det var flertall for et forslag om å gjøre unntak for Zelenskyj. Russland var blant dem som stemte mot.

KORS: Det er funnet cirka 450 lik i en skog nær et boligområde i Izjum.