Magdalena Andersson erkjenner valgnederlag

Statsminister Magdalena Andersson blir landets nye opposisjonsleder. «Min dør står åpen», sier hun til den nye regjeringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson holdt pressekonferanse onsdag kveld. Her erkjente hun valgnederlag.

– I morgen kommer jeg til å begjære min avskjedigelse som statsminister. Frem til den nye regjeringen er på plass skal jeg lede en overgangsregjering.

– Det er viktig at Sverige kan få en ny regjering på plass så snart som mulig, sier Andersson.

Andersson blir med dette Sveriges nye opposisjonsleder.

– Sverige får en regjering som er ett eller to mandater unna en regjeringskrise, sier Andersson under pressekonferansen.

Etter onsdagens opptelling av sent innkomne utenlandsstemmer og forhåndsstemmer tok høyresiden ett nytt mandat, og har nå 176 mandater i Riksdagen, mot 173 mandater for den rødgrønne blokken.

Den nye regjeringen vil altså stå overfor store prøvelser med å få flertall for sin politikk i Riksdagen.

Høyrepartiet Moderaterna og de borgerlige samarbeidspartiene Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna er for lengst i gang med regjeringsforhandlinger.

– Om det viser seg at Ulfs (Moderaternas partileder Ulf Kristersson red.anm.) grunnlag ikke virker står min dør åpen, sier Andersson onsdag kveld.

Hun understreker at Socialdemokraterna alltid vil være klare for å lede en regjering.

Slik blir blokkfordelingen:

Magda-effekten holdt ikke

– Jeg har ledet regjeringen i en historisk usikker tid, sier Andersson og viser til krigen i Ukraina.

Hun ble i november i fjor Sveriges første kvinnelige statsminister, og har siden da ledet en ettpartiregjering gjennom krig i Europa, Nato-søknad og energikrise.

Under valgkampen i Sverige har det vært snakk om den såkalte «Magda-effekten», der mange velgere har opplevd henne som en stødig leder gjennom en turbulent tid.

Riksdagsvalget søndag ble svært jevnt, men det holdt ikke til mål for Andersson og venstresiden. Etter åtte år med rødgrønn regjering i Sverige, blir det nå en høyreregjering.

– Jeg kan konstatere at Socialdemokraterna har fått et sterkt valgresultat. Vi er Sveriges største parti. Vi er stolte og takknemlige over at nesten to millioner svensker har valgt å stemme på Socialdemokraterna.

Så stor oppslutning fikk de ulike partiene:

Andersson viser videre til at det omstridte nasjonalistiske partiet Sverigedemokraterna er blitt Sveriges nest største parti i dette valget, noe som flere synes er bekymringsverdig.

– Jeg ser denne uroen, og jeg deler den, sier Andersson.

Partilederen mener det faller et stort ansvar på Moderaterna og Kristdemokraterna, som skal samarbeide med Sverigedemokraterna.

– Moderaterna og Kristendemokraterna har valgt å låse seg til Sverigedemokraterna og valgt bort andre. Jeg beklager det, sier Andersson.

Saken oppdateres.