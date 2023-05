«BIGO» ER HER: Richard «Bigo» Barnett bak pulten til daværende «speaker» Nancy Pelosi under stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Poserte ved Pelosis pult – dømt til 4,5 års fengsel

Tilbakelent og med beina på bordet, lot Richard «Bigo» Barnett (63) seg avbilde bak pulten til Nancy Pelosi under kongress-stormingen. I retten måtte han sitte rakrygget.

Bildene av Richard «Bigo» Barnett fra kongress-stormingen 6. januar 2021 gikk verden rundt. Onsdag kom dommen, og Barnett fikk 4,5 års fengsel.

I rettssaken i januar skal han ha gitt uttrykk for at han angret.

Info Kongress-stormingen 6. januar 2021 ble den amerikanske kongressen stormet av tilhengere av Donald Trump. Tilhengerne protesterte mot valgresultatet der Joe Biden vant over Trump. I forkant hadde Donald Trump hevdet av valgresultatet var ugyldig, og at han egentlig vant valget. Rundt 8000 personer deltok i demonstrasjonen utenfor kongressbygningen før stormingen. Bygget ble bevoktet av til sammen 1400 politifolk. Den ytre porten var bevoktet av rundt 20 politifolk, uten utrustning til å møte et stort antall demonstranter. Demonstrantene presset seg gjennom sperringene og overmannen politiet. Totalt fem personer døde som følge av stormingen. Rundt 50 personer ble skadde og 950 personer ble pågrepet. Kilde: Wikipedia. Vis mer

– På grunn av alle kontroversene. Jeg burde nok ikke hatt beina mine på bordet. Og så angrer jeg på språket, uttalte han under rettssaken ifølge The Washington Post.

Det siste er en henvisning til en signert beskjed Barnett la igjen til Nancy Pelosi – som da var leder for Representantenes hus, såkalt «speaker»:

«Nancy, Bigo was here, bi-otch» skrev han ifølge Politico.

Barnetts advokater argumenterte i retten for at han ikke burde få mer en seks måneders fengsel, melder NBC News. Det var ikke dommer Christopher Cooper enig i.

Forsvarerne påpekte at han blant annet var pensjonert brannmann, og hevdet at han var i Washington DC for aller første gang for å delta i fredelige protester. Men ifølge forsvarerne ble han revet med da kongressen ble stormet.

Aktor argumenterte derimot at Barnett var veldig klar over hva han var med på.

– Han trodde at USA kom til å bli tatt over av kommunister dersom Joe Biden ble president, og var forberedt på å gjøre «hva som trengs» – som han også ga uttrykk for i sosiale medier om. Det inkluderer å okkupere kongressbygningen, argumenterte aktor ifølge NBC.

– Han var forberedt på vold. Han hadde bevæpnet seg med et elektrosjokkvåpen og en stålstang – og med begge våpnene kan utgjøre stor skade, skriver aktor i sitt innlegg.

Ifølge aktor forsøkte Barnett å tjene penger på saken etter arrestasjonen, melder NBC. Og viser til at han skal ha forsøkt å selge signerte bilder av seg selv bak Nancy Pelosis pult.